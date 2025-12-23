MICALE: “Catania, bella mentalità. Questo campionato mi ricorda l’annata ’74-75. Attenzione al mercato. Casasola giocatore stratosferico”

Riportiamo alcune opinioni di Angelo Micale, ai microfoni di Telecolor sul Catania dopo la vittoria contro l’Atalanta U23 ed in vista del girone di ritorno:

“Il Catania ha vinto una partita molto importante, soprattutto per il morale. Avevano vinto praticamente tutte le dirette rivali prima che il Catania scendesse in campo. Era importante superare un ostacolo non semplice, perchè l’Atalanta U23 è una squadra molto complicata da mettere sotto. Bene ha fatto la squadra di Toscano anche in condizioni difficili soprattutto con un fondo campo che era quello che era. Adesso però comincia un altro campionato, perchè da gennaio vediamo cosa succederà con il calciomercato e cosa cambierà all’interno di tutte le squadre che combattono. Probabilmente cambierà il volto di tante squadre”.

“Questo torneo ricorda molto da vicino un campionato disputato nel ’74-75, anno in cui Ciceri, Spagnolo, Angelozzi e Malaman militavano nel Catania. Fu un campionato che vedeva protagoniste Catania, Bari e Lecce. Il tutto si decise ad un quarto d’ora dalla fine: i rossazzurri pareggiavano 0-0 a Torre del Greco, poi arrivarono tre gol che suggellarono la promozione del Catania. Il campionato è davvero molto difficile, però questa squadra ha una bella mentalità”.

“E’ il campionato più difficile sicuramente degli ultimi dieci anni. Sono convinto che la Salernitana interverrà in maniera pesante sul mercato, il Benevnto forse non tanto. Vedremo anche lo stesso Catania. A differenza degli altri anni ci sono tante società ‘affamate’ disposte a venderti anche l’elemento migliore in rosa pur di poter concludere il campionato e non andare incontro a problematiche varie”.

“Mi dicono che Bruzzaniti sia un bravo ragazzo che potrebbe inserirsi molto bene nel contesto del Catania. E’ chiaro che non bisogna portare giocatori che distuggerebbero l’equilibrio dello spogliatoio, in questo momento la cosa che funziona meglio. Servono giocatori funzionali al progetto, da quello che ho capito il direttore cerca prima l’uomo e dopo il calciatore, ed è una scelta importante soprattutto in questa fase del mercato. Sono moderatamente fiducioso, il Catania non avrebbe tanto bisogno di elementi nuovi se non per questioni di numero per via degli infortunati”.

“Ci sono giocatori insostituibili, vedi Casasola. Io non ricordo un terzino che nel campionato di pertinenza abbia una forza devastante come lui. Domenica l’ho visto fare una discesa che non poteva frenarlo nessuno. Difficili da trovare giocatori così. Nemmeno l’acqua lo ha fermato. E’ stratosferico da questo punto di vista. Un calciatore come Casasola a gennaio non lo trovi, di questo ne sono convinto. Qualcuno si starà mangiando le mani per non averlo preso in estate…”.

