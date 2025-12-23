MINUTAGGIO: ecco i rossazzurri più impiegati da Toscano nel girone d’andata

Vediamo quali giocatori hanno trovato maggiore spazio nell’undici di Toscano, al termine del girone d’andata. Il portiere Dini, che ha prolungato il contratto nei mesi scorsi, è al momento il rossazzurro più utilizzato dal tecnico calabrese con 1.800 minuti tra Coppa Italia Serie C e campionato. Seguono Casasola (1.750′), Di Gennaro (1.657′) e Celli 1.565′). Nella lista dei calciatori più di frequente impiegati finora da Toscano spiccano, poi, Donnarumma (1.372′), Celli (665′), Forte (1.250′), Lunetta (1.159′) e Di Tacchio (1.122′). Più di mille minuti (1.116′) anche per Corbari.

Nelle ultime gare si stanno ritagliando uno spazio sempre più importante elementi come Quaini e Jimenez. Nelle prossime partite è atteso un incremento del minutaggio per alcuni giocatori in particolare. Vedi Ierardi, fermato negli ultimi mesi da squalifiche e infortuni. Anche e soprattutto Caturano, bomber prelevato dal Potenza ancora a secco di reti e quasi sempre partito dalla panchina finora. Citiamo inoltre D’Ausilio e Rolfini, quest’ultimo andato vicino al gol a più riprese ultimamente (una rete, per la verità, l’aveva messa a segno a Potenza ma è stata ingiustamente annullata ndr) mentre su Stoppa si ricava l’impressione che potrebbe essere ceduto a gennaio, visto lo spazio ridottissimo.

