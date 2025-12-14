domenica, 14 Dicembre 2025
ACCADDE OGGI: 14 dicembre 2003, Oliveira piega il Napoli a Catania

Livio Giannotta
By Livio Giannotta
14 Dicembre 2003, campionato di Serie B. Catania-Napoli nel segno di “Lulù” Oliveira. Il falco torna a volare e condanna i partenopei alla prima sconfitta della gestione Simoni. Rete messa a segno al 51’, con Bonomi disorientato dalle finte di Oliveira, pronto a trafiggere l’incolpevole Manitta. Il Catania del duo Colantuono-Matricciani torna a vincere interrompendo un digiuno che si protraeva da sette incontri e quasi due mesi.

Se la formazione catanese conferma i progressi mostrati a Livorno facendo intuire che il nuovo modulo funziona, quella napoletana compie un passo indietro rispetto alle precedenti uscite svegliandosi troppo tardi e rendendosi pericolosa solo nella parte conclusiva della contesa, con un paio di prodezze di Squizzi a salvare la porta etnea. Risultato finale di 1-0.

VIDEO: gli highlights della partita

Livio Giannotta
