ACCADDE OGGI: 14 dicembre 2003, Oliveira piega il Napoli a Catania

14 Dicembre 2003, campionato di Serie B. Catania-Napoli nel segno di “Lulù” Oliveira. Il falco torna a volare e condanna i partenopei alla prima sconfitta della gestione Simoni. Rete messa a segno al 51’, con Bonomi disorientato dalle finte di Oliveira, pronto a trafiggere l’incolpevole Manitta. Il Catania del duo Colantuono-Matricciani torna a vincere interrompendo un digiuno che si protraeva da sette incontri e quasi due mesi.
Se la formazione catanese conferma i progressi mostrati a Livorno facendo intuire che il nuovo modulo funziona, quella napoletana compie un passo indietro rispetto alle precedenti uscite svegliandosi troppo tardi e rendendosi pericolosa solo nella parte conclusiva della contesa, con un paio di prodezze di Squizzi a salvare la porta etnea. Risultato finale di 1-0.
VIDEO: gli highlights della partita
***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***