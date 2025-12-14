PAGELLE DI REPARTO | Caturano non riesce a sbloccarsi, è mancato il guizzo vincente

Pareggio (1-1) tra Potenza e Catania al Viviani. A segno Forte tra le fila rossazzurre e Bruschi per i lucani. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nel match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie C, girone C.

DIFESA 6-

Da segnalare qualche svista di troppo rispetto al rendimento a cui il terzetto difensivo catanese ha abituato la piazza rossazzurra. L’inferiorità numerica degli avversari aiuta e non poco il pacchetto arretrato.

Il migliore in difesa:

–

Dini 6, Allegretto 5.5, Di Gennaro 6-, Celli 6, Pieraccini 6

CENTROCAMPO 6

Grande lotta in mezzo al campo. Con l’espulsione di Bruschi tra le fila lucane, la mediana rossazzurra trova tempo e spazio per manovrare, ma non riesce sempre a farlo con la giusta precisione.

Il migliore a centrocampo:

Casasola 6+ – Pericolo costante sull’out di destra nel primo tempo, tante le sue sgroppate anche al Viviani di Potenza. Va vicino al gol con un colpo di testa su calcio d’angolo. Il rendimento cala nella ripresa

Quaini 6, Di Tacchio 6, Lunetta 6-, Corbari 6, Donnarumma 6

ATTACCO 6-

Generosità e dinamismo per un attacco che cerca continuamente il pertugio giusto per andare in gol. Il Catania spinge, non sempre con ordine, trovando più volte opportunità per andare alla conclusione ma peccando d’imprecisione. In ogni caso Forte continua a segnare e questa è certamente una nota positiva. Ottima la prestazione del portiere avversario.

Il migliore in attacco:

Forte 6.5 – Letale in area di rigore sui calci piazzati. Un altro angolo, battuto in maniera impeccabile da D’Ausilio, premia centimetri ed elevazione dello Squalo, che timbra ancora il cartellino.

Jimenez 6, D’Ausilio 6-, Rolfini 6-, Caturano 5.5

ALLENATORE

Toscano 6 – L’inferiorità numerica del Potenza porta i lucani ad adottare un atteggiamento molto prudente e a chiudere tutti gli spazi. L’allenatore predica pazienza ai suoi, atteggiamento che non viene premiato nella ripresa, anche a causa degli episodi arbitrali che incidono sul finale di gara.

