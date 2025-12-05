PAGELLE DI REPARTO | Corbari e Lunetta decisivi, Di Gennaro insuperabile

Vittoria per 2-0 del Catania sul Crotone. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nel match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C, girone C.

DIFESA 7

Trend confermato. Anche stavolta la porta rossazzurra resta inviolata. Al Massimino non si passa, per la gioia dei tifosi etnei.

Il migliore in difesa:

Di Gennaro 7.5 – Il muro. Difesa stoica e ordinata del leader del pacchetto arretrato. Con la fascia da capitano sfodera una prova davvero convincente e carismatica.

Dini 6+, Allegretto 6+, Celli 7

CENTROCAMPO 7

Grandissimo lavoro in mezzo al campo in una partita complicata, contro un avversario propositivo e dotato tecnicamente. La diga di contenimento funziona, ottimo il lavoro di filtro e bene anche nella verticalizzazione dell’azione offensiva.

Il migliore a centrocampo:

Corbari 7+ – Grande partita del centrocampista, prestazione condita da un gol molto atteso. Una prova fatta di corsa, ripiegamenti difensivi (sacrificio) e spunti offensivi degni di nota, a supporto del reparto avanzato.

Casasola 7, Quaini 6.5, Lunetta 7, Raimo sv

ATTACCO 6.5

Tanti spunti sin dai primi minuti. Il Catania lavora in velocità, cercando di cogliere di sorpresa un avversario organizzato e disposto sul rettangolo verde col chiaro obiettivo di giocarsi la partita. Jimenez batte l’angolo che porta al gol di Corbari, D’Ausilio è prezioso dalla cintola in su e Forte al momento rappresenta un pericolo costante in area.

Il migliore in attacco:

D’Ausilio 6.5 – Prova a segnare nel primo tempo, all’inizio della ripresa serve un assist perfetto a Lunetta per il 2-0 dopo aver ricevuto palla da Casasola. Per il resto è nel vivo del gioco degli etnei, una partita rassicurante anche in chiave futura.

Jimenez 6+, Forte 6+, Caturano 6, Rolfini 6

ALLENATORE

Toscano 7 – Nonostante le numerose assenze mette in campo una squadra gagliarda. I rossazzurri sono motivati e giocano praticamente a memoria: è la dimostrazione plastica della qualità del lavoro fatto in allenamento durante la settimana. Tutto riesce bene in questa fase, soprattutto in casa. E il mister gode…

