PAGELLE DI REPARTO | Jimenez determinante, difesa ok

Vittoria preziosa per i rossazzurri contro l’Atalanta Under23: 2-0 del Catania al “Massimino” grazie alla doppietta di Jimenez. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nel match valido per la diciotesima giornata del campionato di Serie C, girone C.

DIFESA 6.5

Nonostante le assenze pesanti, in casa la difesa rossazzurra tiene. Confermato il trend positivo che vede la rete rossazzurra inviolata davanti al pubblico del Massimino.

I migliori in difesa:

Pieraccini 7 – Buona prova del difensore rossazzurro, tra i pupilli di mister Mimmo Toscano. In una partita complicata per la velocità degli attaccanti avversari, e con la concomitante assenza di un pilastro nel pacchetto arretrato come Di Gennaro per squalifica, riesce a mettersi in evidenza con una prestazione caratterizzata da personalità e sicurezza.

Dini 6.5 – Parate importanti, torna ad abbassare la saracinesca nel momento del bisogno.

Allegretto 6, Celli 6+

CENTROCAMPO 6+

Sfida davvero ostica e complessa con gli uomini in mezzo al campo costretti spesso all’inseguimento dei velocisti di un’Atalanta U23 coraggiosa. Il rettangolo di gioco, reso pesante dalla pioggia, condiziona in particolare il secondo tempo della partita.

Il migliore a centrocampo:

Donnarumma 7 – Prova a tutto campo dell’esterno sinistro. A centrocampo offre sempre un’alternativa ai compagni per velocizzare l’azione offensiva e un supporto fondamentale nei ripiegamenti difensivi, come confermato anche da alcune chiusure precise nella propria area di rigore.

Casasola 6.5, Quaini 6+, Di Tacchio 6, Corbari 6, Raimo sv

ATTACCO 6+

Si lavorerà per crescere ancora nelle prossime settimane, sarà importante sfruttare meglio le occasioni in un girone di ritorno che si preannuncia infuocato.

Il migliore in attacco:

Jimenez 7 – Trasforma con freddezza un rigore sbloccando un match complicato in cui l’Atalanta U23 ha approcciato con determinazione e grinta, nella ripresa raddoppia in un momento cruciale della contesa.

Lunetta 6.5, Forte 6, Rolfini 6.5, Caturano 6

ALLENATORE

Toscano 6.5 – La squadra reagisce bene, gioca ormai a memoria. In casa il tesoretto del Catania è sempre più importante, anche se tra la pioggia e la pericolosità di un avversario sbarazzino, non è stata una passeggiata di salute quella del “Massimino” stavolta.

