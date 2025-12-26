PAROLA AI TIFOSI – Avv. Pucci: “Toscano ha trasmesso il messaggio che nessuno deve vivere di alibi. Allegretto emblema dello spirito di gruppo del Catania”

Riportiamo un estratto dell’intervento dell’avvocato Lorenzo Pucci, tifoso ed opinionista, ai microfoni della trasmissione ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’, su Globus Television:

“La partita con l’Atalanta U23 ha avuto un epilogo positivo anche grazie al bel gioco della squadra ospite, che non è solita arroccarsi in difesa come anche lo stesso Benevento. L’acquitrino del ‘Massimino’ ha favorito lo svolgimento di una partita quasi epica, come si giocava una volta. Quando nel secondo tempo Casasola cercava di portare palla sulla fascia, era costretto a trascinarla perchè il pallone non solo non rimbalzava ma anche non rotolava più, sono usciti tutti stremati dal campo. La vittoria del Catania, per me schiacciante, è stata determinata anche dalla condotta non ostruzionistica di un avversario con un asse centrale molto forte che può vincere o perdere con chiunque. Il Catania ha imposto il suo diktat da degna capolista quale è“.

“Toscano dopo la vittoriosa prestazione contro i nerazzurri ha dichiarato di scusarsi per avere detto la settimana precedente di dare fastidio a qualcuno. Ha fatto capire alla squadra che nessuno deve vivere di alibi per torti arbitrali o infortuni – che sono dati oggettivamente accaduti – rivelandosi più forti delle avversità esterne o interne. Importante sottolineare questa idea che Toscano ha trasmesso alla squadra, secondo me con la regia della società, di non attaccare il sistema. Perchè denunciare pubblicamente i torti arbitrali avrebbe avuto forse un effetto contrario”.

“Il migliore attacco in questa fase della stagione è stata la difesa, la meno battuta del campionato con il record storico di 10 partite casalinghe senza subire gol con 9 vittorie ed un pareggio. La retroguardia del Catania è come un muro invalicabile. Allegretto, giovane di belle prospettive che sembrava quasi al margine delle scelte di Toscano, è l’emblema del contributo che anche i non-titolari possono dare durante la gara e da subentrati. L’emblema dello spirito di gruppo che contraddistingue il momento storico di questa squadra“.

“Foggia-Catania? Ritengo fondamentale continuare a vincere, non perdere terreno considerato anche che nel girone di ritorno il Catania giocherà consecutivamente fuori con Salernitana e Benevento, mentre in casa sfiderà il Cosenza, la Casertana ed il Trapani che senza penalità sarebbe nel novero delle prime della classe”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***