mercoledì, 10 Dicembre 2025
PASTORE: “Gruppo importante. Prima di parlare di eventuali arrivi, grande rispetto per questi ragazzi. Il mio grazie va a loro”

foto Catania FC

Nell’incontro tenutosi con la stampa, il direttore sportivo del Catania Ivano Pastore ha desiderato rivolgere i propri ringraziamenti ai ragazzi che compongono l’organico rossazzurro:

“Oggi per me è quasi un compleanno perchè è trascorso circa un anno dalla ricezione della telefonata del vice presidente Vincenzo Grella per poter entrare a far parte della famiglia Catania. Ho avuto modo di ripercorrere un pò quest’anno, cominciando dal giorno in cui sono arrivato. Ho avuto modo di godermi subito la città sinceramente. Ricordo quando il primo giorno molti di voi giornalisti siete venuti al Cibalino. Ricordo ancora l’affetto della gente che si era assopito perchè il Catania veniva da un periodo un pò brutto in termini di risultati”.

“Pian pianino stiamo facendo prendere forma ad un progetto che vede la costruzione di un gruppo importante. Inizialmente abbiamo scelto gli uomini, poi i calciatori. E oggi, nelle grandi difficoltà che stiamo affrontando, i ragazzi ci stanno ripagando per quelle che erano le nostre sensazioni. In questo periodo si parla sempre di mercato, di chi arriva o chi non arriva. Il mister facendo una battuta in conferenza stampa ha detto di essere a posto così. Bisogna portare grande rispetto per questi ragazzi che stanno andando veramente oltre i propri limiti. Prima di parlare di qualsiasi altro eventuale arrivo, il mio grazie va a loro per tutto quello che hanno fatto”.

