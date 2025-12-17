PELLIGRA: “Abbiamo lavorato sodo in questi mesi. Problema arbitri? No, vi spiego. Torre del Grifo anche per le giovanili e con la spa. Vogliamo fare rifiorire la città di Catania. La mia passione per la cucina e le macchine…”

Ospite della trasmissione ‘Live Show’, su Video Regione, il presidente del Catania Rosario Pelligra parla dell’andamento della squadra in campionato soffermandosi soprattutto sul progetto etneo, alcuni aspetti legati alla sua visione di imprenditore e costruttore, riservando anche particolari momenti di simpatia in relazione ad alcune delle sue più grandi passioni, la cucina e le macchine da corsa. Ecco quanto evidenziato:

“Sono molto contento per quanto fatto in questi primi sei mesi di stagione, abbiamo lavorato sodo. I risultati ci stanno assistendo e sono ansioso per il prosieguo della stagione. Catania penalizzato ultimamente? Non è un problema di arbitri ma l’assenza di una produzione televisiva delle immagini che sia uguale per ogni squadra in tutti i campi rischia di rendere il campionato meno equo. Non ci sono i medesimi standard. Noi, ma anche tutte le squadre partecipanti al campionato, dobbiamo lavorare affinchè ci sia una maggiore equità. Non voglio attribuire colpe a nessuno“.

“Mi fa piacere il lavoro che stanno svolgendo il settore giovanile e femminile. Fa parte del mio sogno, quello di donare a questa squadra e città non solo le infrastrutture sportive necessarie ma anche le possibilità per i giocatori di crescere. Centro sportivo? I progetti che stiamo sviluppando in Australia vogliamo realizzarli anche a Catania. Ecco perchè abbiamo acquistato Torre del Grifo. Sottolineo che questa struttura non vogliamo dedicarla soltanto alla prima squadra ma far sì che tutte le squadre, dai pulcini alla primavera, possano godere di questa location per potersi allenare al meglio e fare bene in campo. Aggiungendo anche la spa“.

“ll riconoscimento come costruttore dell’anno in Australia? Voglio sottolineare che questo riconoscimento va dedicato al mio numeroso team di lavoro. Se non fosse stato grazie a loro, tutto ciò non sarebbe accaduto. Li ringrazio per il contributo. Tutti i progetti per me sono come dei piccoli figli, devono andare avanti, hanno la stessa priorità“.

“Credo che Milan-Perth o comunque una gara di Serie A si giocherà in Australia. Ciò aprirà le porte del calcio italiano non solo in Australia ma anche in Asia, favorendo un clima multiculturale. Sono ottimista a riguardo. Non dimentichiamo che in Australia e Asia ci sono il 50% di potenziali clienti consumatori del calcio, questo aprirebbe porte importanti in Italia stimolando probabilmente la visione delle partite del calcio italiano nel nostro Paese”.

“La mia passione per la cucina? Da bambino la convinzione diffusa era che se ti piace mangiare, devi anche saper cucinare. Uno dei miei piatti preferiti è la scacciata. Non necessariamente con aglio o cipolla. Anche patate, salsiccia, olive, capperi e pomodori secchi. Bellissimo. Questo è il segreto di mia nonna. Salame piccante? Con mio nonno sin da bambino facciamo il salame piccante. Quest’anno 200 chili di salame! In Australia è diventata una tradizione questa, anche la pasta fatta in casa. Una tradizione che i miei nonni hanno portato dalla Sicilia e ci teniamo tanto. Oggi se sono Ross Pelligra lo devo principalmente ai miei nonni“.

“Vado matto per la macchine. Una passione che ho sempre avuto. Non ho molto tempo libero ma quando posso recarmi presso i circuiti automobilistici, lo faccio. Valuto anche la possibilità di acquistare un circuito in Sicilia. Ho una bella collezione d’auto. Lamborghini, Ferrari, Porsche. Tante persone applicano un telo per coprire le auto a casa. Io le porto fuori, le faccio correre (sorride ndr)”.

“Come sapete io mi occupo di sviluppo urbano e riqualificazione urbana. Riqualifico parti di città o intere città antiche. Mi piacerebbe fare squadra anche con altri imprenditori presenti a Catania. Componenti dell’imprenditoria, finanza, banche e istituzioni. Così come stiamo provando a fare nel calcio. Perchè la verità è che a Catania c’è un’opportunità. Nel corso degli anni non ci sono state tante possibilità per aiutare questa città classica, barocca, bellissima a rifiorire. Sarebbe bello mantenere ciò che c’è di attivo a Catania e lavorare su tutte le possibili novità. Questo è quello che vorremmo fare”.

“Il Natale è un momento importante per stare con le famiglie riunite, mangiare bene, fare qualcosa di speciale tutti insieme. E’ una ricorrenza a cui tengo molto. Porgo un grande saluto a tutti i catanesi, augurandogli di trascorrere delle buone feste. Forza Catania”.

