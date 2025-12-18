giovedì, 18 Dicembre 2025
PELLIGRA: “Abbiamo una squadra forte”. GRELLA: “Il presidente ci fa sognare, spero di renderlo orgoglioso”

Società e squadra del Catania hanno accolto martedì gli sponsor a Palazzo Biscari. Il presidente rossazzurro Rosario Pelligra si è così espresso: “Guardando all’anno che verrà, abbiamo una squadra forte. Squadra intesa come calciatori, tecnici, allenatori, personale amministrativo. Sotto questo aspetto non sono molti i club in grado di competere con noi. Buon Natale a tutti”, gli auguri del numero uno del Catania agli sponsor.

Il vice presidente ed amministratore delegato Vincenzo Grella ha aggiunto: “L’ultimo veloce passaggio lo vorrei fare per ringraziare il presidente. Senza la sua visione imprenditoriale ed i suoi grandissimi investimenti, questo sogno non sarebbe neanche passato per la nostra testa. Sottolineo quello che fa allo scopo di proseguire questo sogno, insieme all’aiuto dei nostri sponsor che danno un contributo enorme e non solo in termini economici ma anche di tempo che sacrificano per starci vicino soprattutto nei momenti difficili, piuttosto che nei momenti in cui sono tutti più bravi. Dico grazie a tutti e al presidente Pelligra che ci fa sognare e spero di renderlo orgoglioso. Buon natale a tutti”.

