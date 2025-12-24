giovedì, 25 Dicembre 2025
HomeCatania NewsPELLIGRA: "Buon Natale a voi, tifosi rossazzurri, che siete il cuore della...
Catania NewsComunicati StampaPrimo Piano

PELLIGRA: “Buon Natale a voi, tifosi rossazzurri, che siete il cuore della nostra famiglia sportiva”

Redazione
By Redazione
0
0
foto Catania FC

“Il tempo è il dono più bello e vi auguro di condividere queste ore di festa in serenità e gioia con le persone care. Buon Natale a voi, tifosi rossazzurri, che siete il cuore della nostra famiglia sportiva e regalate orgoglio ed energia a tutte le persone che lavorano quotidianamente con entusiasmo per il Catania. Andiamo avanti insieme, con passione e fiducia, per il nostro club e per la nostra città”, parole del presidente Rosario Pelligra diffuse attraverso i canali ufficiali del club rossazzurro.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
Strutture, continuità tecnica e identità: il 2025 che ha rimesso il Catania sulla rotta giusta
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency