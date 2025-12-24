PELLIGRA: “Buon Natale a voi, tifosi rossazzurri, che siete il cuore della nostra famiglia sportiva”

“Il tempo è il dono più bello e vi auguro di condividere queste ore di festa in serenità e gioia con le persone care. Buon Natale a voi, tifosi rossazzurri, che siete il cuore della nostra famiglia sportiva e regalate orgoglio ed energia a tutte le persone che lavorano quotidianamente con entusiasmo per il Catania. Andiamo avanti insieme, con passione e fiducia, per il nostro club e per la nostra città”, parole del presidente Rosario Pelligra diffuse attraverso i canali ufficiali del club rossazzurro.

