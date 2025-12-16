PELLIGRA: confermato impegno del Catania per la promozione sociale dei minori e giovani adulti dell’area penale esterna

È stato rinnovato al Teatro Stabile, nell’ambito della riunione dell’Osservatorio metropolitano per la prevenzione della devianza giovanile nell’area metropolitana di Catania presieduta dal Prefetto Pietro Signoriello, il Protocollo di intesa per la realizzazione di attività sportive e formative finalizzate alla promozione sociale dei minori e giovani adulti dell’area penale esterna, al quale aderiscono il Tribunale per i Minorenni di Catania, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Catania, il Catania Football Club e il Comune di Catania.

Il Presidente Rosario Pelligra ha confermato l’impegno del Catania dialogando con il Sindaco, Enrico Trantino, e con il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania, Roberto Di Bella, evidenziando la consapevolezza della funzione sociale delle società sportive di riferimento nella realtà cittadina.

“Mio nonno quando arrivò in Australia era un imprenditore edile, impegnato socialmente nell’aiutare i bambini e persone che non riuscivano a trovare lavoro. Una delle cose che fece fu assumere cementisti, muratori, costruttori coinvolgendoli nelle costruzioni. Spostandoci di generazione, mio padre aiutò le persone a trovare lavoro nell’edilizia, nei settori hospitality e non solo. Passando a me e ai miei quattro fratelli, riguardo gli ultimi vent’anni abbiamo introdotto allo sport persone e bambini con dei problemi. La nostra ultima iniziativa è stata quella di creare case popolari integrate tra gli alloggi ordinari”, le parole di Pelligra.

IL FILMATO DIFFUSO DAL CATANIA FC

