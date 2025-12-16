martedì, 16 Dicembre 2025
HomeAltre NotiziePELLIGRA: confermato impegno del Catania per la promozione sociale dei minori e...
Altre NotizieCatania NewsIntervisteMultimediaVideo

PELLIGRA: confermato impegno del Catania per la promozione sociale dei minori e giovani adulti dell’area penale esterna

Redazione
By Redazione
0
6

È stato rinnovato al Teatro Stabile, nell’ambito della riunione dell’Osservatorio metropolitano per la prevenzione della devianza giovanile nell’area metropolitana di Catania presieduta dal Prefetto Pietro Signoriello, il Protocollo di intesa per la realizzazione di attività sportive e formative finalizzate alla promozione sociale dei minori e giovani adulti dell’area penale esterna, al quale aderiscono il Tribunale per i Minorenni di Catania, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Catania, il Catania Football Club e il Comune di Catania.

Il Presidente Rosario Pelligra ha confermato l’impegno del Catania dialogando con il Sindaco, Enrico Trantino, e con il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania, Roberto Di Bella, evidenziando la consapevolezza della funzione sociale delle società sportive di riferimento nella realtà cittadina.

“Mio nonno quando arrivò in Australia era un imprenditore edile, impegnato socialmente nell’aiutare i bambini e persone che non riuscivano a trovare lavoro. Una delle cose che fece fu assumere cementisti, muratori, costruttori coinvolgendoli nelle costruzioni. Spostandoci di generazione, mio padre aiutò le persone a trovare lavoro nell’edilizia, nei settori hospitality e non solo. Passando a me e ai miei quattro fratelli, riguardo gli ultimi vent’anni abbiamo introdotto allo sport persone e bambini con dei problemi. La nostra ultima iniziativa è stata quella di creare case popolari integrate tra gli alloggi ordinari”, le parole di Pelligra.

IL FILMATO DIFFUSO DAL CATANIA FC

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
VERSO CATANIA-ATALANTA U23: sarà Pieraccini a prendere il posto di Di Gennaro al centro della difesa?
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency