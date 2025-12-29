Pelligra ed il Catania FC a sostegno del Centro TIMMI (ARNAS Garibaldi)

Una decina di giorni fa il presidente del Catania Rosario Pelligra, con una delegazione della società rossazzurra, l’amministratore delegato Vincenzo Grella e componenti dello staff tecnico e della squadra, si è recato presso il reparto di Pediatria dell’ospedale Garibaldi-Nesima. Ha fatto visita ai piccoli degenti per portare un momento di gioia in vista delle festività. Iniziativa inserita nel più ampio programma promosso dalla direzione aziendale dell’ARNAS Garibaldi, che mira all’umanizzazione delle cure. Alleviando l’impatto psicologico dell’ospedalizzazione sui pazienti più giovani.

Particolarmente significativo è stato l’incontro tra i vertici del club etneo e il direttore del Dipartimento Materno-Infantile, Giuseppe Ettore. Durante il colloquio è stata gettata la base per una solida collaborazione a sostegno del centro Timmi, il nascente ambulatorio multidisciplinare che si occuperà della prevenzione e del contrasto alla violenza sui minori. “Apprezziamo molto la disponibilità mostrata dal Presidente Pelligra verso il progetto TIMMI. E’ un segnale di grande sensibilità verso le fragilità dei minori”, le parole di Giuseppe Ettore. “Vedere il sorriso sul volto di questi bambini è per noi la vittoria più bella. Il Catania non è solo una squadra di calcio, ma una comunità”, ha aggiunto Pelligra.

