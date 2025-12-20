PELLIGRA: “Magari in futuro anche il Catania giocherà in Australia una partita di Serie A. 2-3 rinforzi sul mercato, presto allenamenti a Torre del Grifo”

Intervistato da TuttoSport, il presidente del Catania Rosario Pelligra, proprietario anche del Perth Glory che ospiterà la partita Milan-Como in Australia, ha parlato di questo evento soffermandosi anche sulla squadra rossazzurra ed il campionato di Serie C:

“Cosa significa Milan-Como a Perth? Una grande opportunità. Non solo per la partita, ma perché vuol dire esportare uno dei migliori prodotti italiani. Il calcio italiano è un modello difficile da toccare con mano agli antipodi. Adesso sarà possibile, con i tre punti in palio. Il Milan ha appeal internazionale, il Como ha milioni di tifosi in Indonesia grazie agli Hartono. Per noi sono un esempio: abbiamo tantissimi tifosi nel mondo. E magari in futuro vedremo il Catania giocare in Australia una partita di Serie A. Mi piacciono i portieri, come Maignan. Però in Australia porterei Gigio Donnarumma, altrimenti mi piace Barella. Ma penso in futuro anche di portare qualche ragazzo australiano a Cata-nia: vediamo”.

“Come giudico finora la stagione del Catania? Molto positiva, ma c’è tanto da fare. Abbiamo una città fantastica e un pubblico eccezionale. Domani sarò al Massimino con altri 18.000 spettatori per l’ultima di andata con l’Atalanta U23. Siamo un club solido guidato da Vincenzo Grella con Mark Bresciano, e sul campo da un allenatore top come Mimmo Toscano. La squadra è stata costruita per provare a vincere il campionato: siamo primi, abbiamo chiara quale deve essere la nostra mission. Presto torneremo ad allenarci a Torre del Grifo, che ho restituito al club. Cosa aspettarsi sul mercato? Due o tre cose mirate. I ko di Aloi e Cicerelli non ci hanno abbattuti, ma reso più uniti: torne-ranno più forti di prima”.

“Cosa propongono in chiave FVS? Gli arbitri sono fondamentali: devono avere la serenità di poter sbagliare, ma anche quella di lasciarsi consigliare, o eventualmente correggere, dalla tecnologia. In Serie C può e deve essere migliorata. Per esempio, trovo poco saggio che nelle partite ci sia un numero diverso di telecamere. Dovrebbero avere tutte lo stesso standard. O almeno bisognerebbe uniformare la produzione televisiva di quelle tra le concorrenti con modelli tv ben definiti e uguali per tutti: due telecamere centrali e le due telecamere dei 16 metri sarebbero auspicabili per un miglior supporto agli arbitri”.

“Che fase vive la Serie C? Matteo Marani è un ottimo presidente e sta facendo bene. Non è facile con le varie situazioni che gli si propongono, da Nord a Sud, a livello finanziario, amministrativo e sportivo. Ha il sostegno del Consiglio e di molti presidenti. Mi piacciono il suo stile e il suo modo di rappresentare la Lega Pro”.

