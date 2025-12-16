martedì, 16 Dicembre 2025
POTENZA-CATANIA: ammenda per i lucani, Bruschi paga l’intervento su Di Gennaro con due turni di stop

Il Giudice Sportivo, in merito alla partita Potenza-Catania giocata domenica scorsa, oltre a squalificare per un turno Matteo Di Gennaro (ammonito e già diffidato), ha sanzionato la società lucana con un’ammenda di 500 euro. Il motivo? “Per avere, alcuni dei suoi sostenitori, proferito, durante quasi tutta la durata della gara, numerose frasi gravemente offensive nei confronti dell’Arbitro e dell’Assistente Arbitrale n. 2 e di tutta la Quaterna Arbitrale”, sottolineando “la particolare odiosità della condotta posta in essere”. L’attaccante Nicolò Bruschi, espulso al 18′ del primo tempo, è stato invece fermato per due giornate a seguito di un “grave fallo di gioco nei confronti di un avversario (Di Gennaro ndr) in quanto lo colpiva con i tacchetti esposti sulla fronte, rendendo necessario l’intervento dei sanitari; il calciatore proseguiva regolarmente la gara”.

