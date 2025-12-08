VERSO POTENZA-CATANIA: precedenti, gli etnei cercano il nono acuto al “Viviani”

Il Catania torna a far visita al Potenza dopo l’incontro disputato nello scorso campionato che vide i rossazzurri festeggiare la conquista dei tre punti: Inglese nel finale fissò il risultato sull’1-2 (di Raimo e Castorani le altre reti). Successo determinante ai fini del miglior piazzamento in chiave playoff. Catania che riscattò la precedente sconfitta datata 5 novembre 2023, dove i padroni di casa vinsero di misura per effetto del gol di Caturano determinando l’esonero di Luca Tabbiani, oggi allenatore del Trento.

Prima di allora, il 3 aprile 2022, il Calcio Catania 1946 giocò la gara che precedette la radiazione dai ranghi federali. Finì in parità, partita scoppiettante con i rossazzurri che lottarono fino in fondo malgrado le vicissitudini societarie. Sipos portò subito in vantaggio l’Elefante, Matino al 60′ permise ai lucani di pareggiare i conti, poi arrivò il raddoppio di Ricci (75′). A tempo praticamente scaduto il gol di Antonio Piccolo determinò il 2-2.

In precedenza il Catania ottenne il penultimo acuto esterno a Potenza: il 20 dicembre 2020, sempre in Serie C, 0-1 finale. Decisivo il gol di Sarao a pochi minuti dal 90′. Successo ottenuto a distanza di un anno da quando gli etnei guidati da Lucarelli strapparono la qualificazione ai Quarti di finale di Coppa Italia Serie C con Di Piazza e Biondi a segno per i rossazzurri, França per i padroni di casa (1-2).

Andando ancora più indietro nel tempo, il Catania di Camplone, l’8 settembre 2019, incappò in una sconfitta in campionato per 2-0 che coincise con l’inizio di una lunga serie di difficoltà di svariata natura per i rossazzurri. Si ricorda anche il delicato scontro Play Off datato 19 maggio 2019. I gol di Di Piazza e del brasiliano Carlos França quasi allo scadere fissarono il punteggio sull’1-1. In precedenza i lucani si imposero con un netto 3-1 grazie alle reti di França, Strambelli e Guaita, di Biagianti il gol della bandiera per gli etnei (gran destro da fuori area che si insaccò sotto l’incrocio).

Tra le vittorie più interessanti del Catania spicca quella del 22 gennaio 1995. Si disputava il Campionato Nazionale Dilettanti. I ragazzi guidati da Angelo Busetta riuscirono a piegare le resistenze della squadra di casa con una rete per tempo. Sul tabellino dei marcatori finirono l’indimenticato Vincenzo Del Vecchio e Maurizio Pellegrino, quest’ultimo – ex Direttore Sportivo del Catania – autore del gol decisivo a pochi minuti dallo scadere (1-2 il risultato finale). Il 5 marzo 1939, invece, il Potenza vinse 2-1 sul campo con Buttazzi e Asquini in gol per i padroni di casa e Sinibaldi a segno tra le fila etnee. La gara, tuttavia, fu vinta per 0-2 a tavolino dal Catania a seguito di incidenti che portarono alla sospensione dell’incontro.

Si ricordano partite spesso caratterizzate da vittorie delle due squadre con 1/2 reti di scarto. Solamente in due occasioni la supremazia fu netta. Il 23 novembre 1941 l’Associazione Fascista Calcio Catania con Géza Kertész in panchina rifilò sette gol alla Lucana Potenza: Caposciutti sbloccò il risultato, raddoppio di Presselli poco dopo su rigore, Borromeo accorciò le distanze prima della successiva pioggia di reti a firma ancora di Caposciutti, Presselli e la tripletta di Koenig. Il Catania si classificò al sesto posto in Serie C, a fine stagione l’allenatore Kertész si stava per accomodare sulla panca della Roma in Serie A, ma prima di rientrare da Budapest, morì da eroe, trucidato dalle SS per aver sottratto un ragazzo ebreo alla folle caccia nazista fornendogli un rifugio.

Da evidenziare anche lo 0-4 del Catania a Potenza il 6 settembre 1964: poker rossazzurro di Lampredi, Danova (doppietta) e Calvanese nel primo turno di Coppa Italia. Allora il Catania veleggiava in Serie A, con 46 reti ha fatto registrare il quinto attacco più prolifico del campionato, vinto dall’Inter con 54 punti. Gli etnei di Carmelo Di Bella si piazzarono all’ottavo posto. Il Potenza, invece, militava nel campionato cadetto piazzandosi in quinta posizione con Egizio Rubino allenatore (futuro tecnico del Catania).

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Potenza: 6

Pareggi: 4

Vittorie Catania: 8

Gol Potenza: 20

Gol Catania: 28

Serie C 1937-38 Potenza 1-0 AFC Catania

9′ Basile

Serie C 1938-39 Potenza 0-2 AFC Catania (a tavolino)

Serie C 1940-41 Potenza 1-1 AFC Catania

52′ Buccheri (C), 77′ Revelant (P)

Serie C 1941-42 Polisportiva Lucana 1-7 AFC Catania

7′ Caposciutti (C), 10′ Presselli rig. (C), 17′ Borromeo (P), 20′ Koenig (C), 33′ Koenig (C), 48′ Caposciutti (C), 85′ Presselli (C), 87′ Koenig (C)

Serie C 1948-49 Potenza 0-1 Catania

62′ Cadei

Coppa Italia 1964-65 Potenza 0-4 Catania

51′ Lampredi, 55′ Danova, 83′ Danova, 88′ Calvanese

Serie B 1966-67 Potenza 1-1 Catania

28′ Rosito (P), 88′ Pereni (C)

Serie B 1967-68 Potenza 2-1 Catania

45′ Vetrano (P), 55′ Gavazzi (C), 59′ Cappellaro (P)

Serie C1 1992-93 Potenza 2-0 Catania

85′ Libro, 90′ Libro

CND 1994-95 Invicta Potenza 1-2 Catania

29′ Del Vecchio (C), 79′ Natiello (P), 84′ Pellegrino (C)

Serie C 2018-19 Potenza 3-1 Catania

12′ Franca (P), 26′ Strambelli (P), 38′ Biagianti (C), 57′ Guaita (P)

Play-off Serie C 2018-19 Potenza 1-1 Catania

8′ Di Piazza (C), 91′ Franca (P)

Serie C 2019-20 Potenza 2-0 Catania

12′ Giosa, 41′ Isgrò

Coppa Italia 2019-20 Potenza 1-2 Catania

40′ Di Piazza rig. (C), 66′ Franca (P), 69′ Biondi (C)

Serie C 2020-21 Potenza 0-1 Catania

84′ Sarao

Serie C 2021-22 Potenza 2-2 Catania

3′ Sipos (C), 60′ Matino (P), 75′ Ricci (P), 90+5′ Piccolo (C)

Serie C 2023-24 Potenza 1-0 Catania

35′ Caturano

Serie C 2024-25, Potenza 1-2 Catania

13′ Raimo (C), 66′ Castorani (P), 90′ Inglese (C)

