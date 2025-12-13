sabato, 13 Dicembre 2025
POTENZA-CATANIA: previsioni meteo al “Viviani”

Catania che scenderà in campo domenica pomeriggio per la disputa del match contro il Potenza, in programma allo stadio “Alfredo Viviani” con fischio d’inizio alle 14:30 e valevole per la diciottesima giornata del girone C di Serie C. Sulla base delle previsioni meteo, a Potenza si prevedono generali condizioni di cielo poco nuvoloso. In particolare nuvolosità innocua al mattino, cielo poco nuvoloso al pomeriggio e alla sera. Previsti durante lo svolgimento della partita venti di debole intensità con una temperatura effettivamente percepita di circa 9-10 gradi.

