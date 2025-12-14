POTENZA-CATANIA: sondaggio chiuso, la formazione rossazzurra scelta dalla maggioranza dei votanti

In occasione del match dello stadio “Alfredo Viviani” contro il Potenza, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza dei votanti al nostro consueto sondaggio pre partita: Dini a difesa dei pali; Allegretto, Di Gennaro, Celli a completamento del reparto arretrato; Casasola, Quaini, Di Tacchio e Lunetta a centrocampo con Jimenez e D’Ausilio alle spalle di Forte. Tifosi del Catania favorevoli all’utilizzo dal 1′ di Di Tacchio, al rientro dalla squalifica, con Quaini preferito in mediana a Corbari confermando Forte in avanti, sostenuto dalla coppia di trequartisti Jimenez-D’Ausilio.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***