POTENZA-CATANIA: spirito di squadra da confermare al “Viviani”. Le ipotesi di formazione

Il Catania punta a chiudere l’anno solare con due vittorie in altrettanti incontri da disputare al fine di mantenere salda la testa della graduatoria del Girone C di Serie C e contestualmente laurearsi “campione d’inverno”. Il campionato, sin qui avvincente ed equilibrato nel suo sviluppo, si deciderà in primavera tuttavia mister Toscano è consapevole dell’importanza di incrementare quanto più fieno in cascina possibile in questa fase della stagione. Per fare ciò occorre confermare spirito di squadra, unità d’intenti e abnegazione tattica ormai consolidati.

Toscano indica la strada prima della sosta natalizia e si reca a Potenza con solide certezze. Il peso delle numerose assenze sin qui è stato attenuato con profitto, come dimostra anche l’ultima prestazione casalinga sfoggiata con il Crotone. Il tecnico rossazzurro può contare su diversi giocatori duttili, in grado di occupare con efficacia porzioni di campo non abituali per caratteristiche tecniche rispondendo sempre presente alla causa.

Il difensore Andrea Allegretto, impiegato nelle ultime tre partite nel ruolo di “braccetto” destro titolare in assenza di Ierardi e Pieraccini, è risultato un valido rincalzo per la retroguardia etnea completata dal portiere Dini e dai più esperti compagni di reparto Di Gennaro e Celli. A centrocampo rientra capitan Di Tacchio dal turno di squalifica, con Quaini e Corbari a giocarsi una maglia da titolare in mezzo al campo. Sulla fascia sinistra si va verso la conferma di Lunetta (Casasola a destra) con D’Ausilio sulla linea di trequarti assieme a Jimenez. Forte o il grande ex Caturano per ricoprire il ruolo di riferimento offensivo nel 3-4-2-1 di partenza.

Il Potenza è reduce dal 3-1 rifilato mercoledì in Coppa Italia al Crotone, risultato che ha sancito l’accesso in semifinale dei lucani attestati in ottava posizione di classifica con 24 punti. Mister Pietro De Giorgio deve fare la conta degli assenti. Sono out infatti Camigliano, Castorani, Erradi, Schimmenti, Anatriello e D’Auria. Nel probabile 4-3-3 rossoblù davanti ad Alastra agirebbero Novella, Riggio, Bura e Balzano (Rocchetti), con Maisto, Felippe e De Marco in mediana, Petrungaro, Selleri e Bruschi in avanti.

La direzione del match è affidata al sig. Filippo Colaninno della sezione AIA di Nola, coadiuvato dagli assistenti Andrea Pasqualetto di Aprilia e Cristiano Pelosi di Ercolano; IV Ufficiale Andrea Palmieri di Brindisi, Operatore FVS Giovanni Ciannarella di Napoli. L’incontro sarà visibile su Sky/NOW oltre che sulla piattaforma OneFootball (estero).

