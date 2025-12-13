sabato, 13 Dicembre 2025
HomeCatania NewsPOTENZA-CATANIA: spirito di squadra da confermare al "Viviani". Le ipotesi di formazione
Catania NewsFocusLega ProPrimo Piano

POTENZA-CATANIA: spirito di squadra da confermare al “Viviani”. Le ipotesi di formazione

Gabriele Mirabella
By Gabriele Mirabella
0
1
foto Catania FC

Il Catania punta a chiudere l’anno solare con due vittorie in altrettanti incontri da disputare al fine di mantenere salda la testa della graduatoria del Girone C di Serie C e contestualmente laurearsi “campione d’inverno”. Il campionato, sin qui avvincente ed equilibrato nel suo sviluppo, si deciderà in primavera tuttavia mister Toscano è consapevole dell’importanza di incrementare quanto più fieno in cascina possibile in questa fase della stagione. Per fare ciò occorre confermare spirito di squadra, unità d’intenti e abnegazione tattica ormai consolidati.

Toscano indica la strada prima della sosta natalizia e si reca a Potenza con solide certezze. Il peso delle numerose assenze sin qui è stato attenuato con profitto, come dimostra anche l’ultima prestazione casalinga sfoggiata con il Crotone. Il tecnico rossazzurro può contare su diversi giocatori duttili, in grado di occupare con efficacia porzioni di campo non abituali per caratteristiche tecniche rispondendo sempre presente alla causa.

Il difensore Andrea Allegretto, impiegato nelle ultime tre partite nel ruolo di “braccetto” destro titolare in assenza di Ierardi e Pieraccini, è risultato un valido rincalzo per la retroguardia etnea completata dal portiere Dini e dai più esperti compagni di reparto Di Gennaro e Celli. A centrocampo rientra capitan Di Tacchio dal turno di squalifica, con Quaini e Corbari a giocarsi una maglia da titolare in mezzo al campo. Sulla fascia sinistra si va verso la conferma di Lunetta (Casasola a destra) con D’Ausilio sulla linea di trequarti assieme a Jimenez. Forte o il grande ex Caturano per ricoprire il ruolo di riferimento offensivo nel 3-4-2-1 di partenza.

Il Potenza è reduce dal 3-1 rifilato mercoledì in Coppa Italia al Crotone, risultato che ha sancito l’accesso in semifinale dei lucani attestati in ottava posizione di classifica con 24 punti. Mister Pietro De Giorgio deve fare la conta degli assenti. Sono out infatti Camigliano, Castorani, Erradi, Schimmenti, Anatriello e D’Auria. Nel probabile 4-3-3 rossoblù davanti ad Alastra agirebbero Novella, Riggio, Bura e Balzano (Rocchetti), con Maisto, Felippe e De Marco in mediana, Petrungaro, Selleri e Bruschi in avanti.

La direzione del match è affidata al sig. Filippo Colaninno della sezione AIA di Nola, coadiuvato dagli assistenti Andrea Pasqualetto di Aprilia e Cristiano Pelosi di Ercolano; IV Ufficiale Andrea Palmieri di Brindisi, Operatore FVS Giovanni Ciannarella di Napoli. L’incontro sarà visibile su Sky/NOW oltre che sulla piattaforma OneFootball (estero).

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
GIOVANILI CATANIA: Primavera, successo di misura contro il Pontedera
Gabriele Mirabella
Gabriele Mirabella

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

GIOVANILI CATANIA: Primavera, successo di misura contro il Pontedera

Redazione - 0
NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB Il Catania under 19 conquista la settima vittoria stagionale, undicesimo risultato utile consecutivo, superando di misura il Pontedera nel match...

VERSO POTENZA-CATANIA: etnei all’assalto del bunker rossoblu

FAI LA FORMAZIONE: Potenza-Catania, sostituisciti a Toscano

MERCATO: Bruzzaniti verso l’addio al Pineto, c’è già un nome per la sostituzione

POTENZA-CATANIA: valore mercato squadre a confronto

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency