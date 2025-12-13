sabato, 13 Dicembre 2025
POTENZA-CATANIA: valore mercato squadre a confronto

Domenica pomeriggio Potenza e Catania scenderanno in campo per la diciottesima giornata del girone C di Serie C allo stadio “Alfredo Viviani”. Confrontando il valore di mercato delle due squadre, notiamo come l’organico del Catania sarebbe pari a 7.39 milioni di euro (fonte Transfermarkt) contro una valutazione di 4.80 milioni di euro dei lucani.

Escludendo i calciatori indisponibili, Tiago Casasola (600mila €), Michele D’Ausilio (450mila €), Matteo Di Gennaro (350mila €), Kaleb Jimenez (350mila €), Matteo Stoppa (350mila €) e Salvatore Caturano (300mila €) sono tra i giocatori con il valore più importante in casa Catania, all’interno di una rosa che registra un’età media di 28.1 anni, la più alta del gruppo C.

Per quanto riguarda il parco giocatori del Potenza, anche in questo caso senza tenere conto dei giocatori non disponibili, Yuri Rocchetti (900mila €), Nicolò Bruschi (325mila €), Lucas Felippe (250mila €), Matteo Bachini (200mila €), Claud Adjapong (200mila €) e Luca Petrungaro (175mila €) figurano fra gli interpreti economicamente più preziosi all’interno di un organico avente un’età media di 24.4 anni, sesta più bassa del girone C.

