domenica, 14 Dicembre 2025
POTENZA-CATANIA (Video): gli highlights della sfida

Redazione
By Redazione
0
136
foto Catania FC

Catania in campo contro il Potenza allo stadio “Alfredo Viviani” per la diciottesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Al triplice fischio dell’arbitro i rossazzurri lasciano il terreno di gioco con il rammarico per non essere riusciti a portare a casa l’intera posta in palio. Matura solo un pareggio, infatti, in terra lucana.

Per l’ennesima volta la squadra di mister Toscano trova la via della rete nelle battute iniziali dell’incontro con Forte, bravissimo di testa ad insaccare sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Stavolta, però, il suo gol non è sufficiente per fare bottino pieno. Poco dopo, infatti, i padroni di casa pareggiano i conti con Bruschi. Poi, lo stesso si fa espellere dall’arbitro ed il Catania colleziona occasioni su occasioni, non trovando però la zampata vincente. La Lega Pro ha diffuso in queste ore il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube.

VIDEO: Potenza 1-1 Catania, gli highlights

Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

