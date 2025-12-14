POTENZA-CATANIA: vota il migliore rossazzurro in campo

Reduce dalla vittoria interna riportata contro il Crotone, dopo i precedente successi con Picerno e Latina, il Catania ha affrontato il Potenza allo stadio “Alfredo Viviani” per la 18/a giornata del girone C di Serie C. Risultato finale di 1-1. Al vantaggio di Forte siglato al minuto 11 del primo tempo risponde praticamente subito la squadra di casa con Bruschi.
Chiediamo ai tifosi di esprimere la loro preferenza nei confronti del calciatore ritenuto il migliore in campo tra le fila del Catania presso l’impianto sportivo lucano. Vota il rossazzurro che più ti ha impressionato nel corso dell’incontro attraverso il consueto sondaggio post gara di TuttoCalcioCatania.com. Clicca in basso su “Vote” dopo avere selezionato l’opzione desiderata:
