QUAINI: prosegue la militanza in rossazzurro viaggiando verso le 100 presenze

Mediano, mezzala, difensore centrale: Alessandro Quaini in carriera ha dimostrato di poter ricoprire tanti ruoli. Nel 2023 spinse con decisione per il trasferimento dal Fiorenzuola al Catania l’allora tecnico rossazzurro Luca Tabbiani, oggi al Trento. Da quando mister Domenico Toscano siede in panchina, quasi sempre Quaini è stato impiegato in mezzo al campo. Ormai è lì che l’allenatore degli etnei vede Quaini esprimersi al 100% delle sue potenzialità.

Giocatore che dà sostanza a centrocampo, Quaini milita in Sicilia per la terza stagione di fila e più passa il tempo, più colleziona presenze in rappresentanza dei colori rossazzurri. Quella contro l’Atalanta U23, ultima gara ufficiale del 2025, ha rappresentato per lui la 90/a partita con la maglia del Catania. Dal possibile trasferimento in estate, quando venne richiesto dalla Juve Stabia, alla permanenza ai piedi dell’Etna, Quaini dovrebbe anche prolungare il contratto attualmente in scadenza a giugno 2026. E intanto corre verso le 100 apparizioni con la squadra dell’Elefante.

