giovedì, 18 Dicembre 2025
HomeCatania NewsQUESTURA DI SALERNO: "Scontri tra tifosi di Catania e Casertana, deferiti trenta...
Catania NewsLega ProPrimo Piano

QUESTURA DI SALERNO: “Scontri tra tifosi di Catania e Casertana, deferiti trenta ultras”

Redazione
By Redazione
0
273
foto Il Mattino

La Questura di Salerno ha emesso un comunicato riferito agli scontri dello scorso 11 ottobre sull’autostrada A2, a San Mango Piemonte. Riportiamo di seguito il contenuto integrale:

“Al termine di una capillare ed intensa attività d’indagine, nella giornata di martedì 16  dicembre u.s., gli operatori della Polizia di Stato della Digos della Questura di Salerno, collaborati anche dagli omologhi uffici di Caserta e Catania, hanno depositato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e, per quanto concerne la posizione di due soggetti minorenni, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno, una dettagliata informativa di reato per il deferimento – in stato di libertà – di trenta tifosi appartenenti alle frange ultras della Casertana e del Catania, resisi responsabili, a vario titolo, dei violenti scontri avvenuti lungo il tratto autostradale dell’A2, in prossimità dell’area di servizio di San Mango Piemonte, nel pomeriggio dell’11 ottobre 2025, di ritorno, rispettivamente, da Picerno (Casertani) e da Giugliano in Campania (Catanesi)”.

“In quei frangenti, caratterizzati da aggressioni reciproche con l’uso anche di fumogeni, esplosivi, mazze ed altri oggetti, veniva anche bloccata la circolazione stradale per diversi minuti in entrambe i sensi di marcia, al cospetto di decine di automobilisti impauriti. Nei confronti degli indagati il Questore di Salerno ha avviato la procedura per l’adozione di altrettanti provvedimenti di Daspo. Vista anche la conformazione del territorio della provincia di Salerno, interessa da transito di molteplici tifoserie provenienti dal Nord come dal Sud della penisola, l’attenzione da parte della Polizia di Stato resta alta al fine di prevenire turbative per l’ordine pubblico”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
STAMPA ABRUZZESE – Il Messaggero: “Bruzzaniti, Catania in pole. Nei prossimi giorni nuovo vertice”
Articolo successivo
ACCADDE OGGI: 18 Dicembre 2011, Lodi e Maxi Lopez stendono il Palermo. Ne fa le spese l’allenatore…
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency