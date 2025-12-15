QUI CATANIA: boccone amaro da mandar giù per Toscano, ora testa all’Atalanta U23

Le scorie di Potenza-Catania lasciano il posto alle riflessioni a freddo. Il boccone è decisamente amaro da mandar giù per mister Toscano, il quale aveva preparato la partita in settimana per uscire dal difficile campo di Potenza con l’intera posta in palio confidando su uno spartito tattico ormai ben assimilato dai suoi. Il match del “Viviani” non si è incanalato secondo i piani. La formazione rossazzurra è riuscita a portarsi in vantaggio entro il primo quarto d’ora di gioco salvo poi farsi raggiungere immediatamente dai padroni di casa abili poi nel portare l’andamento del match sui propri binari fino al triplice fischio.

L’espulsione di Bruschi al 19′ per gioco violento (gamba tesa ad altezza d’uomo su Di Gennaro revisionata tramite FVS) ha rappresentato l’episodio spartiacque del match in quanto il Potenza dal quel momento ha badato a chiudersi lasciando l’iniziativa al Catania. Gli etnei hanno attaccato seppur con frenesia e poca lucidità sotto porta, faticando a trovare il pertugio vincente tra le fitte maglie rossoblù. I cambi operati nella ripresa da Toscano non hanno apportato benefici alla causa, sostituendo due riferimenti qualitativi sulla trequarti (D’Ausilio e Jimenez) con Rolfini e Caturano, dirottando Lunetta sulla trequarti e al contempo provando a spingere sulle fasce nell’intento di venire a capo della questione.

Al di là del contestato episodio del gol annullato a Rolfini le scelte tattiche non hanno ripagato ai fini del risultato poiché la squadra non è stata in grado di compiere quel guizzo che avrebbe permesso di vincere la partita e tenere la concorrenza a debita distanza. Il Catania invece sta lì a leccarsi le ferite, non più al primo posto in solitaria (rossazzurri raggiunti in classifica dal Benevento che ha calato il poker al Giugliano) e teso ad alzare la voce nei confronti dell’arbitraggio.

Mister Toscano ha dato voce alla protesta rossazzurra nel dopo gara parlando di episodi sfavorevoli pur senza dimenticare le lacune di gioco palesate dalla squadra nel secondo tempo. In settimana ci sarà tempo e modo per analizzare cosa non è andato in vista dell’impegno casalingo con l’Atalanta U23 che andrà a chiudere il girone d’andata permettendo di tracciare una prima riga sul percorso sin qui compiuto.

