sabato, 6 Dicembre 2025
QUI CATANIA: carica e consapevolezza, missione 6 punti prima della sosta

Livio Giannotta
Livio Giannotta
foto Catania FC

Un Catania carico e consapevole in vista delle prossime due partite con Potenza e Atalanta U23 che andranno ad archiviare il girone d’andata. Mimmo Toscano chiede di tenere alta la concentrazione per arrivare in vetta al giro di boa ed affrontare la seconda metà di stagione ponendo basi importanti lungo un percorso ancora tortuoso e ricco d’insidie. Il gruppo lo segue, la classifica sorride ai rossazzurri che, a prescindere dai risultati sugli altri campi, sanno di dovere guardare soprattutto in casa propria. Non accontentandosi, orientando le attenzioni sulle gare che restano da giocare prima della sosta.

Testa, innanzitutto, rivolta al Potenza. Domenica prossima il Catania, a distanza di due settimane dal match di Picerno, tornerà in terra lucana per affrontare la compagine di mister Pietro De Giorgio. E sarà un’altra sfida non facile, al cospetto di un avversario di valore che esprime un calcio apprezzabile con la dotazione di un parco attaccanti di livello. Il Potenza ha collezionato 24 punti finora, stesso punteggio del Crotone, squadra che i potentini incontreranno mercoledì nei Quarti di finale di Coppa Italia Serie C. Inoltre in casa la formazione di De Giorgio vanta un ruolino di marcia caratterizzato da 5 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte.

Successivamente, domenica 21 Dicembre, chiusura 2025 al “Massimino” sfidando l’Atalanta U23. Anche questa non sarà una passeggiata. I nerazzurri possiedono in organico giovani di spessore, dal rendimento un pò altalenante ma che possiedono mezzi tecnici e motivazioni a sufficienza per provare a mettere in difficoltà il Catania. Toscano si conferma un martello. Vuole una squadra sempre sul pezzo. Che non molli neanche un attimo la presa. Le indicazioni emerse sono positive, necessario proseguire sulla strada tracciata per alimentare entusiasmo e sogni di gloria.

Livio Giannotta
