QUI CATANIA: date e orari partite dalla seconda alla quarta giornata di ritorno

Si riporta il programma gare del Catania dalla 2ª alla 4ª giornata di ritorno nelle date e con i relativi orari. Le date e gli orari potranno essere soggetti a variazione su disposizione della Lega Pro per esigenze organizzative e/o televisive:
2ª GIORNATA DI RITORNO – DOMENICA 11 GENNAIO 2026
Catania – Cavese, ore 14:30
3ª GIORNATA DI RITORNO – DOMENICA 18 GENNAIO 2026
Monopoli – Catania, ore 20:30
4ª GIORNATA DI RITORNO – DOMENICA 25 GENNAIO 2026
Catania – Cosenza, ore 20:30
