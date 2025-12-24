mercoledì, 24 Dicembre 2025
QUI CATANIA: i marcatori di tutto il 2025, Lunetta al comando con oltre 10 gol

12 reti, quelle siglate da Gabriel Antonio Lunetta nell’intero anno solare. Nessuno ha fatto meglio di lui o lo ha raggiunto in termini di gol tra le fila del Catania. A conferma del peso specifico del jolly rossazzurro nell’economia del gioco del Catania di mister Toscano. Quinto di centrocampo, trequartista, seconda punta, falso nove: Lunetta ha sempre garantito il proprio apporto chiave sul piano tattico in ogni posizione del campo in cui è stato schierato, a prescindere dal numero di gol.

Tra i principali marcatori etnei spicca anche Jimenez. L’italo-spagnolo, sommando i gol di questa stagione (3) con quelli della seconda parte dello scorso campionato ha raggiunto quota 8 nel 2015. Terzo gradino del podio per Francesco Forte (7), che ha risposto con i fatti a chi si mostrava scettico nei suoi confronti in estate. 19 calciatori diversi hanno gonfiato la rete 61 volte in casa rossazzurra. 62 se aggiungiamo l’autorete del centrocampista del Latina Matteo Saccani, in occasione del 4-1 rifilato dal Catania ai pontini l’8 marzo scorso.

TUTTI I MARCATORI DEL CATANIA NEL 2025
1. Gabriel Lunetta 12
2. Kaleb Jiménez 8
3. Francesco Forte 7
4. Roberto Inglese 6
5. Mario Ierardi, Emmanuele Cicerelli 5
6. Daniele Donnarumma, Matteo Di Gennaro, Davide Guglielmotti, Adriano Montalto, Armando Anastasio 2
7. Andrea Corbari, Michele D’Ausilio, Francesco Di Tacchio, Alessandro Raimo, Salvatore Aloi, Giulio Frisenna, Andrea De Paoli, Gianluca Carpani 1

