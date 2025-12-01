QUI CATANIA: il trionfo del pragmatismo, con il Crotone serve una prova di resistenza

Sabato scorso a Picerno è andato in scena l’ennesimo trionfo del pragmatismo, del gruppo e dello spirito di sacrificio invocato in maniera incessante da mister Toscano in questa fase delicata del percorso rossazzurro. Il Catania è in vetta al campionato e intende restarci nonostante le molteplici defezioni, fattore ostacolante per Toscano e i suoi ragazzi rientrati dalla trasferta lucana con l’intera posta in palio. Un ritorno al successo fuori casa tanto cercato e per il quale la squadra ha lavorato duramente per arrivarci. Sulla vittoria del “Curcio” c’è impresso il marchio di Francesco Forte, capace di sostenere con carattere e lucidità sotto porta l’intero peso delle fortune offensive della squadra.

In questo momento il Catania si sta rivelando più forte delle emergenze indossando i panni della squadra “operaia”, capace di colpire a freddo e amministrare il vantaggio acquisito per il resto dell’incontro. Mister Toscano è un autentico martello che non lascia nulla al caso, predicando concentrazione su ogni pallone e cura dei dettagli. Il tecnico rossazzurro si aspetta una squadra che attacchi da big per emergere da ogni situazione e superare qualsiasi avversario. Tuttavia è consapevole che i suoi dovranno vincere una prova di resistenza in occasione della prossima gara interna che li vedrà opposti al Crotone, formazione sì attardata di qualche punto rispetto alle posizioni di vertice della graduatoria ma dall’impronta tattica ben definita e dotata anch’essa di buone individualità per la categoria.

Lo staff rossazzurro deve fare i conti con le assenze nella settimana di lavoro che conduce al match calendarizzato per la serata di venerdì. Alle indisponibilità certe di Ierardi, Pieraccini, Martic, Aloi, Chilafi e Cicerelli si aggiunge capitan Di Tacchio squalificato. In mezzo al campo sarà proposta con ogni probabilità la coppia Quaini-Corbari, entrambi chiamati a dare equilibrio e solidità nel cuore nevralgico della manovra. Sono da valutare le condizioni fisiche del laterale mancino Donnarumma, uscito anzitempo nel corso dell’ultima gara giocata, mentre filtra cauto ottimismo circa il rientro tra i convocati di Raimo fermo da quasi due mesi per infortunio.

