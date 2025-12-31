QUI CATANIA | La B passa anche dal “blocco Cesena”

Nell’ambito della costruzione dell’organico e della composizione dello staff tecnico rossazzurro emerge anche una forte componente, legata alla presenza di alcune figure del “blocco Cesena” che tanto bene fece proprio con Domenico Toscano in panchina. L’allenatore calabrese ha voluto fortemente portare con sè i ‘fedelissimi’ Michele Napoli e Andrea Nocera, così come il preparatore dei portieri Antonello Degiorgi ed i giocatori Simone Pieraccini e Daniele Donnarumma.

Toscano-Napoli è una coppia praticamente indissolubile. Calabrese di Reggio Calabria il primo, di Cosenza il secondo, entrambi hanno vissuto una carriera piena di successi. Nel 2024 è arrivato il salto di categoria con il Cesena, promosso in Serie B. Per loro 4 vittorie del campionato di C con anche Ternana, Novara e Reggina, prima ancora un successo in Serie D ed un torneo di Seconda Divisione vinto con il Cosenza.

Nato nel 1969, da calciatore Napoli mise a segno oltre 200 gol in Interregionale ed Eccellenza calabrese, crescendo nelle giovanili del Cosenza. Una volta smesso di giocare, non ha mai abbandonato il ruolo di vice allenatore. “Ruolo che mi è sempre piaciuto e che ho sempre vissuto con entusiasmo e partecipazione”, le parole dello stesso Napoli a Il Resto del Carlino. “Sono del ruolo che ho, me lo sento cucito addosso. Mimmo ha sempre avuto per me la massima considerazione e mi ha fatto partecipare a tutti i processi decisionali facendomi sentire molto gratificato”, ancora Napoli sottolineando l’importanza del lavoro e dell’intensità in ogni allenamento: “Questo è il nostro modo di intendere il calcio perché l’intensità delle sedute deve ricreare il clima della partita domenicale e perché quello che fai in settimana poi te lo porti in campo”.

In sede di preparazione atletica, il tecnico del Catania non poteva non affidarsi alla professionalità di Andrea Nocera. Se il Cesena ha dominato il campionato 2023/24 con tanta birra sulle gambe il merito è stato anche suo, provando a ripetersi alle pendici dell’Etna seguendo i concetti fondamentali di corsa e intensità. 46enne siciliano di San Cataldo (Caltanissetta), Nocera si è laureato nel 2004 in Scienze Motorie all’Università di Catania e nel 2006 ho conseguito il diploma di Preparatore Atletico Professionista.

Dopo circa 10 anni di settore giovanile e scuola calcio nelle squadre del suo paese in Sicilia, ha iniziato come Preparatore fisico a Valguarnera in Promozione per 2 stagioni, per poi da lì proseguire in tutte le categorie dilettantistiche. E’ passato successivamente alla Primavera del Crotone e dal gennaio 2012 è subentrato in Prima squadra ai tempi di Massimo Drago, seguendolo a Cesena. Poi, ecco le esperienze con Mimmo Toscano alla Reggina ed ancora al Cesena.

Ha lasciato Cesena per sposare il progetto Catania anche il preparatore dei portieri Antonello Degiorgi. Nato a Novara il 12 gennaio 1965, Degiorgi iniziò la sua carriera di calciatore professionista nel 1982 con il Novara militante nella ex Serie C2, qui vi rimase fino al 1990. Nel 1992 giocò ad Aosta in C2, in quella seguente passò alla Solbiatese, mentre dal 1993 al 1996 si trasferì a Tempio Pausania. Nei campionati seguenti militò tra le fila di Borgosesia, Pavia, Casale, Ivrea, in Serie D.

Successivamente, tanta esperienza acquisita nella preparazione dei portieri tra C2, C1 e Serie B con Pro Patria, Pro Belvedere, Pro Vercelli e Crotone, lavorando in questo caso anche con l’ex rossazzurro Pasquale Marino prima di ripartire dal Cesena di Mimmo Toscano, stravincendo il girone B di Serie C e ottenendo la vittoria della Supercoppa di categoria. Infine, settimo posto finale in cadetteria lo scorso anno. In questa stagione l’approdo a Catania, ricomponendo con Napoli e Nocera lo stesso trio della splendida stagione 2023/24 a Cesena.

Per quanto concerne i giocatori, Toscano ha puntato su Daniele Donnarumma, l’usato sicuro. Ha firmato due anni di contratto col Catania prendendo il posto di Armando Anastasio. Un profilo esperto, garanzia di spinta ed equilibrio al tempo stesso sulla corsia di sinistra. Alla corte di Toscano ha già avuto modo di lavorare con profitto a Cesena, nella trionfale stagione 2023/24. Donnarumma, nel ricordare quella fantastica annata, ha affermato che il segreto del Cesena fu “la determinazione e la costanza avute dall’inizio alla fine, il fatto di non aver mai pensato agli avversari ma essere sempre concentrati su noi stessi e poi la mentalità del mister”. Aggiungendo: “Io da solo non avrei potuto fare nulla. Ho cercato di dare sempre il meglio senza essere mai egoista ma giocando sempre per la squadra e il suo bene”. Il NOI al posto dell’IO, insomma. Facendo suo il concetto anche a Catania.

Simone Pieraccini è un’altra chiara richiesta formulata espressamente da Toscano in sede di calciomercato. Corteggiato già a gennaio 2025, per il passaggio del difensore al Catania si è trovata la quadra in estate approdando dal Cesena con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore del club etneo. Il difensore classe 2004 è stato lanciato nel calcio dei grandi proprio dal tecnico calabrese durante il biennio in Romagna culminato con la vittoria del campionato al secondo anno di gestione.

Pieraccini fu uno dei protagonisti della trionfale cavalcata in Serie B della squadra romagnola nella stagione 2023/24, giocando 24 partite di campionato e realizzando due gol in occasione dei successi casalinghi con Lucchese e Juventus Next Gen. L’entusiasmo e il talento dei giovani come lo stesso Pieraccini, unita all’esperienza e affidabilità garantita da giocatori di categoria rappresentò il giusto mix con cui Toscano riuscì a portare quel Cesena alla vittoria del campionato, polverizzando record su record e chiudendo a quota 96 punti con un ampio margine di distacco (+21) sulla Torres seconda classificata. Adesso il “blocco Cesena” si è ritrovato a Catania. Tutti guardano ad un solo obiettivo: centrare nuovamente il salto in Serie B.

