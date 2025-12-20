sabato, 20 Dicembre 2025
QUI CATANIA: Martic convocato per la gara con l’Atalanta U23

foto Catania FC

Nella conferenza pre gara di Potenza-Catania, mister Domenico Toscano disse che il difensore/centrocampista Manuel Martic sarebbe tornato pienamente disponibile nel giro di qualche settimana. Adesso, alla vigilia di Catania-Atalanta U23, il tecnico degli etnei ha annunciato che Martic figurerà nella lista delle convocazioni già per il match di domenica pomeriggio. Vedremo se avrà spazio in campo almeno per uno spezzone di gara. Ad oggi l’ex calciatore del Lecco ha giocato solo tre partite (una in Coppa Italia Serie C) con la maglia del Catania, saltando tutti gli incontri dalla seconda settimana di settembre a seguito di un infortunio agli adduttori.

