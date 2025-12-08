lunedì, 8 Dicembre 2025
HomeCatania NewsAllenamentiQUI CATANIA: Pieraccini e Donnarumma verso il rientro in gruppo
Catania NewsAllenamentiFocusPrimo Piano

QUI CATANIA: Pieraccini e Donnarumma verso il rientro in gruppo

Redazione
By Redazione
0
442
foto Catania FC

Secondo quanto emerso nel corso della trasmissione ‘Anteprima Corner’, su Telecolor, in vista di Potenza-Catania, partita in programma domenica 14 dicembre con fischio d’inizio alle 14:30, ci potrebbe essere la ritrovata disponibilità di qualche altra pedina. Oltre al rientro dalla squalifica di capitan Francesco Di Tacchio, potrebbero tornare a disposizione di mister Toscano il difensore Simone Pieraccini ed il laterale sinistro Daniele Donnarumma. In questi giorni alcune indiscrezioni indicano anche una possibile convocazione di Manuel Martic, situazione comunque tutta da monitorare nel corso della settimana.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
VERSO POTENZA-CATANIA: precedenti, gli etnei cercano il nono acuto al “Viviani”
Articolo successivo
ACCADDE OGGI: 8 dicembre 1946, prima storica vittoria per il Club Calcio Catania
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency