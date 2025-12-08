QUI CATANIA: Pieraccini e Donnarumma verso il rientro in gruppo

Secondo quanto emerso nel corso della trasmissione ‘Anteprima Corner’, su Telecolor, in vista di Potenza-Catania, partita in programma domenica 14 dicembre con fischio d’inizio alle 14:30, ci potrebbe essere la ritrovata disponibilità di qualche altra pedina. Oltre al rientro dalla squalifica di capitan Francesco Di Tacchio, potrebbero tornare a disposizione di mister Toscano il difensore Simone Pieraccini ed il laterale sinistro Daniele Donnarumma. In questi giorni alcune indiscrezioni indicano anche una possibile convocazione di Manuel Martic, situazione comunque tutta da monitorare nel corso della settimana.
