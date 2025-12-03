QUI CATANIA: possibile asse di mercato con l’Avellino

Rapporti molto positivi tra le dirigenze di Catania e Avellino. Possibile l’apertura di un canale di mercato dopo che in estate le parti hanno definito il trasferimento in Sicilia di Michele D’Ausilio. Non è un caso se, negli ultimi giorni, radiomercato ha accostato alla società rossazzurra il difensore Claudio Manzi. Classe 2000, Manzi ha trovato poco spazio finora in biancoverde ma, nelle ultime due stagioni, ha dato un contributo molto valido in C alla Virtus Entella.

Il direttore sportivo Ivano Pastore tiene in buona considerazione il profilo di Manzi. L’Avellino ha dato la propria disponibilità ad intavolare una trattativa, ritenendo il giocatore in uscita. Il club irpino valuta anche la cessione di altri giocatori. Tra questi, quelli che più si avvicinano alle reali esigenze del Catania sono Panico e Cagnano. Il primo rappresenta una delle opzioni concrete per l’attacco, ragionando sull’assenza di Emmanuele Cicerelli che rischia di rimanere fermo ai box per circa quattro mesi; il secondo invece è al momento solo un’idea per la fascia sinistra di centrocampo.

