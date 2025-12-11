giovedì, 11 Dicembre 2025
QUI CATANIA: primi contatti e idee, in attesa che il mercato entri nel vivo

La finestra invernale del mercato non ha ancora aperto i battenti. La società rossazzurra, con in testa il diesse Ivano Pastore, prosegue comunque con i contatti e le chiacchierate con altri dirigenti e operatori. Non si avverte l’esigenza d’intervenire con urgenza, anche perchè il gruppo squadra ha dimostrato di meritare fiducia. C’è un lavoro fatto bene dalla parte tecnica a quella sportiva, i giocatori rispondono presente quando vengono chiamati in causa. Anche e soprattutto nelle emergenze. Segnali importanti da cogliere in vista dell’arrivo al giro di boa e con la proiezione verso il decisivo girone di ritorno.

Il Catania effettuerà pochi innesti a gennaio, mirati e funzionali, prestando attenzione a non alterare gli equilibri di squadra. Sondaggi più o meno importanti sono stati effettuati dalla dirigenza rossazzurra con il Pineto per Giovanni Bruzzaniti, visto come il sostituto ideale di Cicerelli (infortunio di lungo corso per lui ndr). Il Pineto punta a monetizzare il più possibile l’eventuale cessione del promettente giocatore classe 2000. Si registra qualche contatto con Catania, Union Brescia e Salernitana per il fantasista classe ’98 del Carpi Matteo Cortesi.

Nelle ultime ore è riemersa l’ipotesi per l’esterno d’attacco/trequartista Davide Merola, che avrebbe tutte le caratteristiche per fare al caso del Catania ma sono da valutare per bene le sue condizioni fisiche. Inoltre la volontà del calciatore sembra essere quella di non lasciare Pescara. Molta attenzione il Catania la sta riservando al reparto di centrocampo. Numerosi i sondaggi esplorativi nei confronti di profili di Serie B e C, così come i giocatori proposti al club dell’Elefante.

Nulla di approfondito con la Juve Stabia per Giuseppe Leone e Lorenzo Crisetig (Padova), almeno per adesso. Andrea Tessiore è un’altra possibile idea per la mediana del campo. Idem Michele Calì (Renate) ed Emmanuel Gyabuaa dell’Avellino, club con cui in estate il Catania ha definito l’accordo per il prestito con diritto di riscatto di Michele D’Ausilio e non si escludono ulteriori trattative. Vedi il difensore Claudio Manzi, comunque non una pista calda per il momento. Sondaggio per il laterale sinistro Maxime Giron (si guarda a Trapani anche per altri giocatori, ndr).

Il Catania ha manifestato interesse per il centrale difensivo Gabriele Rocchi, che difficilmente la Casertana mollerà, forte di un contratto che lo lega ai falchetti fino a giugno 2027 con opzione per il rinnovo. Sulle sue tracce anche Ascoli, Ravenna, Union Brescia e Salernitana. Chissà che non torni di moda, inoltre, il capitano del Monopoli Mirko Miceli, roccioso ed esperto difensore cresciuto proprio nelle giovanili del Catania, seguito dai rossazzurri in estate. Primi nomi quando mancano più di due settimane dalla riapertura del calciomercato. Attenzione principalmente rivolta alle prossime gare con Potenza e Atalanta U23, ma la società è vigile ed il mercato entrerà presto nel vivo.

