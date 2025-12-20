sabato, 20 Dicembre 2025
HomeCatania NewsQUI CATANIA: provata anche la soluzione Allegretto nel ruolo di Di Gennaro
Catania NewsFocusPrimo Piano

QUI CATANIA: provata anche la soluzione Allegretto nel ruolo di Di Gennaro

Redazione
By Redazione
0
222
foto Catania FC

Nel ritiro estivo a Norcia, Simone Pieraccini era stato spesso impiegato da mister Toscano anche come perno centrale nella difesa a tre. Questo ha lasciato presagire un suo possibile impiego al posto dello squalificato Di Gennaro domenica pomeriggio contro l’Atalanta U23. In realtà, stando alle ultime prove effettuate in allenamento, mister Domenico Toscano ha testato sì, Pieraccini in difesa ma ricoprendo il consueto ruolo di braccetto a destra spostando l’ex Picerno Andrea Allegretto al centro. Una soluzione che permetterebbe a Pieraccini di sganciarsi e ad Allegretto di sfruttare la propria fisicità governando il gioco aereo.

===>>> Martic convocato per la gara con l’Atalanta U23

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
ACCADDE OGGI: 20 dicembre 2009, Izco risolleva il Catania affondando la Juventus a Torino
Articolo successivo
QUI CATANIA: Martic convocato per la gara con l’Atalanta U23
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency