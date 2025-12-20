QUI CATANIA: provata anche la soluzione Allegretto nel ruolo di Di Gennaro

Nel ritiro estivo a Norcia, Simone Pieraccini era stato spesso impiegato da mister Toscano anche come perno centrale nella difesa a tre. Questo ha lasciato presagire un suo possibile impiego al posto dello squalificato Di Gennaro domenica pomeriggio contro l’Atalanta U23. In realtà, stando alle ultime prove effettuate in allenamento, mister Domenico Toscano ha testato sì, Pieraccini in difesa ma ricoprendo il consueto ruolo di braccetto a destra spostando l’ex Picerno Andrea Allegretto al centro. Una soluzione che permetterebbe a Pieraccini di sganciarsi e ad Allegretto di sfruttare la propria fisicità governando il gioco aereo.

===>>> Martic convocato per la gara con l’Atalanta U23

