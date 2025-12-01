QUI CATANIA: Raimo verso la convocazione venerdì sera?

Alessandro Raimo in anticipo sulla tabella di marcia? In vista di Catania-Crotone, match in programma venerdì sera allo stadio “Angelo Massimino”, l’ex Carrarese potrebbe viaggiare verso la convocazione. Il calciatore rossazzurro, sceso per l’ultima volta in campo lo scorso 11 ottobre in occasione della vittoriosa trasferta di Giugliano, sembra in procinto di figurare tra i convocati per la sfida. Secondo quanto emerso nel corso della trasmissione ‘Anteprima Corner’, su Telecolor, Raimo potrebbe anche avere una disponibilità in termini di minutaggio di circa 20-30 minuti.
