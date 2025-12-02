martedì, 2 Dicembre 2025
HomeCatania NewsAllenamentiQUI CATANIA: recupero vicino anche per Pieraccini?
Catania NewsAllenamentiFocusPrimo Piano

QUI CATANIA: recupero vicino anche per Pieraccini?

Redazione
By Redazione
0
416
foto Catania FC

Detto di Alessandro Raimo che potrebbe (il condizionale è d’obbligo) tornare a far parte della della lista delle convocazioni per la partita in programma venerdì sera contro il Crotone, si avvicina anche il recupero di Simone Pieraccini. Salvo complicazioni, il difensore del Catania potrebbe tornare a disposizione nel giro di un paio di settimane dopo avere riportato a Casarano una lesione distrattiva del flessore della coscia destra. Lo staff medico procede con cautela il percorso di recupero di Pieraccini. Senza forzare. E’ palese l’emergenza infermeria in casa rossazzurra, ma c’è ottimismo circa il vicino ritorno in campo del calciatore romagnolo che permetterebbe a Toscano di avere un’opzione in più in difesa.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
SERIE C: Benevento vera antagonista del Catania? Le indicazioni emerse dallo scontro diretto con la Salernitana
Articolo successivo
EX ROSSAZZURRI – Mastalli: “Catania, fondamentale prendere pochi gol. Incredibile l’amore dei tifosi catanesi”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency