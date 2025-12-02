QUI CATANIA: recupero vicino anche per Pieraccini?

Detto di Alessandro Raimo che potrebbe (il condizionale è d’obbligo) tornare a far parte della della lista delle convocazioni per la partita in programma venerdì sera contro il Crotone, si avvicina anche il recupero di Simone Pieraccini. Salvo complicazioni, il difensore del Catania potrebbe tornare a disposizione nel giro di un paio di settimane dopo avere riportato a Casarano una lesione distrattiva del flessore della coscia destra. Lo staff medico procede con cautela il percorso di recupero di Pieraccini. Senza forzare. E’ palese l’emergenza infermeria in casa rossazzurra, ma c’è ottimismo circa il vicino ritorno in campo del calciatore romagnolo che permetterebbe a Toscano di avere un’opzione in più in difesa.
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***