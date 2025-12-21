QUI CATANIA: risultati Under 17/15 nazionali e regionali, le rossazzurre chiudono il 2025 in vetta

In campo, nel weekend, le squadre del settore giovanile rossazzurro impegnate nei tornei nazionali e regionali under 17 e under 15 per la tredicesima giornata. Castorina e Dugo a segno nella vittoria del Catania per 2-1 a Giugliano (under 17 Serie C), mentre Alessi va in gol sempre contro i tigrotti fuori casa per quanto concerne la formazione under 15 Serie C, che pareggia 1-1. Calano il poker, invece, gli Allievi Elite Under 17 con quattro marcatori diversi al cospetto del Buon Pastore: Lamburi, Mascara, Rafaraci e Sciuto. Cade il Catania Under 15 Regionale sul campo del Real Catania per 3-2: non bastano le reti di Polizzotto e Coco per portare a casa un risultato positivo.

Capitolo femminile. Il Catania Women consegue la settima vittoria in questo campionato, terza consecutiva tra le mura amiche, archiviando il 2025 in vetta alla classifica con quattro punti di vantaggio sulle inseguitrici, Academy Abatese e Salernitana, a due giornate dalla fine del girone d’andata che si concluderà il 18 gennaio con un turno di riposo per le rossazzurre. Le ragazze allenate da Silvestro Reitano si sono imposte a Nesima per 5-0 sulla Pink Sport Time: in avvio di gara, splendido assist di Liselle Palts per l’inserimento vincente di Giulia Martinelli, quest’ultima a segno anche nella ripresa per il provvisorio 3-0 dopo il raddoppio firmato da Giulia Risina servita da Alessandra Panarello, successivamente autrice del quarto gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo; nel finale, Kristina Teern ha propiziato la rete di Chiara Barbarino. Domenica 10 gennaio, in programma Lecce-Catania.

TABELLINO | Catania 5-0 Pink Sport Time

Reti: pt 9° Martinelli; st 8° Risina, 13° Martinelli, 34° Panarello, 38° Barbarino.

Catania: 71 Macera; 2 Pietrini (K), 6 Risina, 7 Basilotta (34°st 4 Lanteri), 10 Cammarata (VK) (34°st 8 Barbarino), 11 Martinelli (20°st 13 Teern), 12 Fiorella (39°st 14 Russo), 22 Panarello, 23 Palts, 30 Vacchino (20°st 72 Lillemäe), 77 Divittorio. A disposizione: 1 Orlando; 20 Ferlito, 28 Gallo, 42 La Porta. Allenatore: Silvestro Reitano.

Pink Sport Time: 1 Papadia (30°st 77 Basile); 7 Labianca, 8 Rizzi, 10 Strisciuglio (K) (38°pt 28 Penta), 11 Riboldi (VK), 13 Paparella, 15 Papapicco (41°st 14 Carlucci), 18 Buttiglione, 19 Ventura, 22 Chiapperini, 27 Misceo (41°st 33 Marino). A disposizione: 3 Sciacqua, 21 Pastore, 24 Corso, 26 Lippolis. Allenatrice: Cristina Mitola.

Ammonizioni: Divittorio (C); Ventura (P).

Tempi di recupero: pt 0’; st 5’.

Arbitro: Riccardo Pennisi (Acireale).

Assistenti: Simone Laspina (Catania) e Giovanni Mangano (Acireale).

