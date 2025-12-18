QUI CATANIA: si volta pagina. Testa e cuore verso l’ultimo impegno del 2025

L’amaro in bocca per una vittoria alla portata ma che il Catania non è riuscito ad ottenere a Potenza, tra le polemiche per un arbitraggio per l’ennesima volta insufficiente, lascia spazio alla voglia di riscatto. I rossazzurri guardano avanti, l’1-1 maturato al “Viviani” è in archivio e la classifica continua a sorridere. Avanti, dunque, con serenità verso l’impegno di domenica pomeriggio con l’Atalanta U23. Lavorando in settimana per correggere i difetti emersi in terra lucana e preparare al meglio l’ultima sfida del 2025 davanti ai propri tifosi. La squadra di mister Toscano ha la possibilità di chiudere in bellezza il girone d’andata, salutando l’anno solare con una vittoria benaugurante in vista della decisiva seconda parte del campionato.

La preparazione al match di domenica prosegue con attenzione. Recuperando qualche pedina dall’infermeria ma sapendo di non potere disporre dello squalificato Di Gennaro (pesa quel cartellino giallo eccessivo inflitto dall’arbitro Colaninno a Potenza, ndr). In questi giorni società, calciatori e staff della prima squadra hanno accolto gli sponsor nella splendida cornice di Palazzo Biscari. Nelle ultime ore una delegazione rossazzurra ha visitato i piccoli pazienti delle Unità Operative Complesse Pediatria – Chirurgia Pediatrica del Dipartimento Materno Infantile donando regali, firmando autografi e dispensando sorrisi. Insomma la settimana si svolge in un clima di tranquillità e, sul campo, di grande concentrazione ed applicazione.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***