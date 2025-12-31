QUI CATANIA | Spettatori e statistiche: tutti i numeri della gestione Pelligra

E’ in corso la quarta annata della gestione Pelligra. Nell’estate del 2022 i rossazzurri ripartirono dal campionato di Serie D dopo la sanguinosa cancellazione dai ranghi federali del Calcio Catania. La squadra ottenne praticamente subito la risalita nel professionismo dopo avere dominato il torneo di massima divisione dilettantistica. Ad oggi milita per la terza stagione di fila in Lega Pro. Gioie, sofferenze, momenti difficili, emozioni, sorrisi e speranze hanno caratterizzato il percorso di ripartenza del Catania, auspicando che il 2026 sia l’anno giusto per ritrovare la Serie B mancante dal 2015.

Lungo il cammino del Catania targato Ross Pelligra, protagonisti indiscussi si sono rivelati i tifosi etnei che in oltre un milione di unità hanno riempito gli spalti del “Massimino” da quando l’imprenditore italo-australiano ha preso possesso del Catania SSD, da un paio d’anni denominato Catania FC in conseguenza del ritorno tra i professionisti. Numeri importantissimi, la conferma di un amore che non conosce confini, quello del popolo rossazzurro nei confronti della squadra dell’Elefante. I dati relativi al numero di spettatori nell’impianto sportivo etneo sono replicabili in pochissime realtà cadette e non in tutte le piazze di Serie A. Frutto della passione incontenibile di una tifoseria affamata di calcio, smaniosa di tornare al più presto in palcoscenici ben più consoni.

Per continuare la scalata verso le serie superiori, oltre al cuore pulsante dei tifosi catanesi il motore è rappresentato dai risultati, dai gol e dalle prestazioni offerte sul rettangolo verde da chi rappresenta i colori rossazzurri. In questi anni di gestione Pelligra sono stati ben 229 i gol realizzati, 80 le vittorie, 231 i punti conseguiti in gare di campionato. In mezzo la storica vittoria della Coppa Italia Serie C contro il Padova, le amarezze nei playoff, la chiusura del 2025 in testa alla classifica. Da Gabriel Lunetta a Manuel Sarao passando per Andrea Russotto e Kaleb Jiménez, sono tanti i calciatori ad avere contribuito a suon di gol e assist a far parte della storia del ‘nuovo’ Catania.

Riepiloghiamo di seguito i numeri più significativi che hanno caratterizzato l’esperienza di Pelligra al timone del Catania, includendo tutte le competizioni ufficiali dalla Serie D alla C e gli incontri disputati nello scorso campionato con Turris e Taranto, squadre poi estromesse dal campionato:

SPETTATORI ALLO STADIO “ANGELO MASSIMINO”

2025/26: 177.066

2024/25: 342.618

2023/24: 375.873

2022/23: 260.243

TOTALE: 1.155.800

NUMERO DI ABBONATI

2025/26: 12.080

2024/25: 12.873

2023/24: 13.985

2022/23: 11.427

TOTALE: 50.365

PARTITE PIU’ SEGUITE SUGLI SPALTI

Catania 2-0 Santa Maria Cilento, 20.204 (Serie D 2022/23)

Catania 2-0 Rimini, 19.842 (Coppa Italia Serie C 2023/24)

Catania 1-0 Benevento, 19.805 (Serie C 2025/26)

Catania 0-1 Atalanta U23, 19.739 (Playoff Serie C 2023/24)

Catana 1-0 ACR Messina, 19.720 (Serie C 2023/24)

I MIGLIORI MARCATORI

1. Roberto Inglese, 16

2. Gabriel Lunetta, 13

3. Manuel Sarao, 11

4. Samuel Di Carmine, 10

5. Kaleb Jiménez, 9

6. Giuseppe De Luca, 9

7. Emmanuele Cicerelli, 8

8. Andrea Russotto, 8

9. Jefferson, 8

10. Marco Palermo, 8

I MIGLIORI ASSISTMAN

1. Kaleb Jiménez, 11

2. Francesco Rapisarda, 8

3. Francesco Lodi, 7

4. Cosimo Chiricò, 7

5. Matteo Stoppa, 6

6. Andrea Russotto, 6

7. Vincenzo Sarno 6

8. Emmanuele Cicerelli, 5

9. Marco Palermo, 5

10. Marco Chiarella, 5

PRIMA SQUADRA | STATISTICHE IN TUTTE LE COMPETIZIONI UFFICIALI (Coppa Italia Serie D, Serie D, Poule Scudetto Serie D, Coppa Italia Frecciarossa, Coppa Italia Serie C, Serie C, Playoff Serie C)

Vittorie 80

Pareggi 31

Sconfitte 38

Gol fatti 229

Gol subiti 131

Diff. reti +98

Punti in campionato 231 (127 partite, media 1.82 punti a partita)

Numero di partite a reti inviolate: 69 – Klavs Bethers (29), Andrea Dini (19), Jacopo Furlan (7), Marius Adamonis (4), Marco Albertoni (3), Alessandro Livieri (3), Alessandro Groaz (3), Damiano Butano (1)

Allenatori: Giovanni Ferraro, Luca Tabbiani, Cristiano Lucarelli, Michele Zeoli, Domenico Toscano

