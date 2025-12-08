QUI CATANIA: Toscano indica la strada prima della sosta e va a Potenza con solide certezze

Dalla bolgia del “Massimino” all’angusto ed insidioso campo di Potenza. Il Catania si prepara ad affrontare un nuovo esame di maturità nell’intento di mantenere salda la guida della graduatoria del Girone C di Serie C. I rossazzurri si sono dati lo scopo di chiudere il 2025 con due vittorie provando prima ad espugnare il difficile stadio lucano e successivamente tenere intatto il consistente ruolino di marcia casalingo ospitando le giovani promesse atalantine. L’obiettivo appare sulla carta alla portata di un gruppo che con il trascorrere delle giornate ha acquisito sempre più certezze e consapevolezza dei propri mezzi pur vedendosi costretto ad esprimersi a ranghi ridotti per via dei molteplici infortuni a cui è andato incontro nelle ultime settimane.

Se la scorsa stagione i problemi fisici furono la costante di un cammino ad intermittenza, quest’anno non rappresentano più un ostacolo al percorso che intende tracciare mister Toscano alle pendici dell’Etna. La squadra appare più forte delle assenze e delle avversità, come testimonia il tipo di prestazione sviluppata venerdì scorso contro il Crotone. Un successo che ha dato slancio, consegnato punti pesanti da inserire in carniere e messo pressione alle dirette concorrenti per il primato in classifica.

La domenica di campionato ha visto i rossazzurri spettatori interessati degli impegni di Salernitana, Benevento e Cosenza. I sanniti hanno avuto ragione della Cavese soltanto nel finale e restano attaccati al vagone di prima classe, mentre sia i costieri che i silani adesso risultano attardati di cinque lunghezze dalla vetta. Il cammino è ancora lungo e pieno d’insidie, con due partite da disputare prima del tradizionale giro di boa che decreterà la squadra simbolicamente “campione d’inverno”. Toscano indica la strada prima della sosta e si prepara all’ultimo impegno esterno dell’anno solare accogliendo capitan Di Tacchio dal turno di squalifica e confidando nei rientri di Donnarumma e Pieraccini dai rispettivi acciacchi.

