QUI CATANIA: tra poco più di un mese il ritorno dei tifosi in trasferta

Il Ministro dell’Interno, con decreto del 15 ottobre ultimo scorso, ha disposto per la durata di tre mesi la chiusura del settore ospiti degli impianti sportivi dove il Catania disputerà gli incontri in trasferta, nonché il divieto della vendita di titoli di accesso ai medesimi impianti per gli stessi incontri e per il predetto periodo, nei confronti delle persone residenti nella Provincia di Catania. Provvedimento adottato a seguito degli gli scontri con i sostenitori della Casertana in autostrada avvenuti il 12 ottobre, bloccando entrambi i sensi di marcia all’altezza della stazione di servizio di San Mango Piemonte, nel Salernitano.

Dopo gli stop ai tifosi catanesi in occasione delle gare esterne disputate a Caserta, Casarano e Picerno, i prossimi divieti previsti fanno riferimento alle trasferte di Potenza (14 Dicembre) e Foggia (4 Gennaio). La gara di Monopoli, in programma il 18 Gennaio allo stadio “Vito Simone Veneziani”, dovrebbe rivedere la presenza di tutti i sostenitori rossazzurri fuori casa. E sarà un’arma in più a disposizione della squadra di mister Toscano in vista del decisivo girone di ritorno.

