sabato, 27 Dicembre 2025
HomeCatania NewsQUI CATANIA (video): tutti i gol del girone d'andata
Catania NewsFocusLega ProMultimediaVideoPrimo Piano

QUI CATANIA (video): tutti i gol del girone d’andata

Redazione
By Redazione
0
16
foto Catania FC

La società rossazzurra ha diffuso attraverso i propri canali social un filmato che contiene tutti i gol messi a segno dal Catania nel girone d’andata. In totale sono 32 le reti siglate dalla squadra di mister Domenico Toscano che ha visto entrare con maggiore frequenza nel tabellino dei marcatori Francesco Forte e Gabriel Lunetta, autori di 14 gol in due, praticamente quasi metà delle segnature del Catania.

Gli etnei, in particolare, vantano una differenza reti di +22 tra le mura amiche. A conferma del fatto che i rossazzurri hanno fatto registrare un ruolino di marcia davvero super positivo allo stadio “Angelo Massimino”, trascinati dalla spinta incredibile dei suoi sostenitori e con anche il supporto di una fase difensiva perfetta o quasi. Riportiamo di seguito tutti i gol realizzati dal Catania che hanno permesso di arrivare al giro di boa in testa alla classifica del girone C di Serie C:

VIDEO: tutti i gol del Catania nel girone d’andata

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MERCATO: Carriero verso la Salernitana, il Catania lo considerava fra le alternative a centrocampo
Articolo successivo
SERIE C: squadra vincente girone C, le quote dei bookmakers
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

MERCATO: Gyabuaa, duello Mantova-Catania. Trattativa sta per entrare nel vivo

Redazione - 0
Forte interessamento del Catania per Emmanuel Gyabuaa. Il calciatore di 24 anni resta un nome caldo per il centrocampo rossazzurro, un obiettivo primario per...

SERIE C: squadra vincente girone C, le quote dei bookmakers

MERCATO: Carriero verso la Salernitana, il Catania lo considerava fra le alternative a centrocampo

ACCADDE OGGI: 27 dicembre 1942, continua a dominare il Catania di Frisoni

MERCATO: Bruzzaniti-Catania, accordo verbale anche con il Pineto

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency