QUI CATANIA (video): tutti i gol del girone d’andata

La società rossazzurra ha diffuso attraverso i propri canali social un filmato che contiene tutti i gol messi a segno dal Catania nel girone d’andata. In totale sono 32 le reti siglate dalla squadra di mister Domenico Toscano che ha visto entrare con maggiore frequenza nel tabellino dei marcatori Francesco Forte e Gabriel Lunetta, autori di 14 gol in due, praticamente quasi metà delle segnature del Catania.

Gli etnei, in particolare, vantano una differenza reti di +22 tra le mura amiche. A conferma del fatto che i rossazzurri hanno fatto registrare un ruolino di marcia davvero super positivo allo stadio “Angelo Massimino”, trascinati dalla spinta incredibile dei suoi sostenitori e con anche il supporto di una fase difensiva perfetta o quasi. Riportiamo di seguito tutti i gol realizzati dal Catania che hanno permesso di arrivare al giro di boa in testa alla classifica del girone C di Serie C:

VIDEO: tutti i gol del Catania nel girone d’andata

