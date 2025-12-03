QUI CROTONE: alla scoperta dei pitagorici

Il Catania attende il Crotone nell’anticipo di campionato in programma venerdì sera al “Massimino”. I rossazzurri ritrovano sulla propria strada quello che è stato il primo avversario stagionale in gara ufficiale. Lo scorso 17 agosto la squadra di Toscano inaugurò infatti l’annata 2025-26 in Coppa Italia di Serie C perdendo di misura allo “Scida” in virtù del gol realizzato da Murano dopo nove gire di lancette e salutando subito la manifestazione.

Il campionato rappresenta sicuramente un’altra storia, poiché i rossazzurri guidano la vetta della graduatoria del Girone C di Serie C con 34 punti laddove i rossoblù appaiono attardati rispetto alle posizioni di vertice. Pesa soprattutto l’altalena di risultati che al momento non sta premiando gli uomini di Longo, i quali occupano la sesta piazza con 24 punti frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte con 23 gol fatti e 14 subiti (differenza reti +9) e una media di 1,4 reti siglate a partita.

Nelle ultime sette partite di campionato il Crotone ha racimolato altrettanti punti riuscendo a vincere soltanto contro Sorrento e Giugliano, pareggiando con la Salernitana. Questi risultati hanno rallentato le aspirazioni di vertice della formazione rossoblù, tra le protagoniste più attese d’inizio torneo. Il cammino in Coppa Italia di Serie C può rappresentare un valido espediente per rilanciare le ambizioni stagionali, essendo i pitagorici approdati ai quarti di finale dove affronteranno il Potenza in gara secca al “Viviani” il prossimo 10 dicembre.

I calabri sono reduci dall’affermazione casalinga di misura sul Giugliano. L’1-0 finale porta la firma di Guido Gomez, capitano e trascinatore della compagine rossoblù con 10 reti in campionato che lo ergono a capocannoniere del Girone C al pari di Cosimo Chiricò. Si tratta del giocatore su cui venerdì si concentreranno gran parte delle attenzioni della retroguardia etnea al pari dell’altro attaccante Jacopo Murano, quest’ultimo solitamente impiegato da terminale offensivo nel 4-2-3-1. Al “Massimino” è lecito attendersi il seguente schieramento di partenza: Merelli; Berra, Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli; Vinicius, Gallo; Zunno, Gomez, Maggio; Murano.

