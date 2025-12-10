QUI POTENZA: alla scoperta dei leoni rossoblù, reduci dal 3-1 in Coppa Italia contro il Crotone

Il Catania si prepara ad affrontare l’ultima gara in trasferta dell’anno solare. Domenica pomeriggio i rossazzurri saranno di scena allo stadio “Alfredo Viviani”, ospiti del Potenza. La compagine lucana occupa la piena zona play-off a quota 24 punti in tandem con Crotone e Monopoli. L’obiettivo di confermarsi tra le prime dieci squadre del Girone C di Serie C dopo il settimo posto dello scorso anno appare alla portata degli uomini di Pietro De Giorgio, reduci da quattro risultati utili di fila in campionato.

Includendo la Coppa Italia Serie C, il Potenza ha riportato la quinta vittoria stagionale consecutiva tra le mura amiche avendo battuto anche il Crotone: il 3-1 con cui si è imposto al “Viviani” (reti di Bruschi, Maisto e Selleri per i padroni di casa, agli ospiti non è bastato il gol di Murano ndr) vale per la prima volta nella sua storia l’approdo nella semifinale della competizione.

I potentini dopo essersi messi alle spalle un periodo di flessione tra l’8ª e l’11ª giornata, hanno ripreso a correre come dimostrano anche le uscite più recenti tra cui spicca il pareggio per 1-1 in casa della Salernitana con la squadra avanti nel punteggio e poi raggiunta nel finale dai granata. Nell’ultimo match di campionato invece si è registrato un pirotecnico 2-2 con il Sorrento, gara in cui i lucani sono stati ripresi due volte dai costieri dividendo la posta in palio al triplice fischio.

Potenza-Catania sarà la partita da libro “Cuore” di Sasà Caturano, protagonista indiscusso in maglia rossoblù nelle ultime stagioni. L’attaccante partenopeo ha disputato 112 partite tra il 2022 e il 2025 realizzando 49 gol, numeri che gli hanno permesso di diventare il miglior realizzatore della storia del club potentino davanti a Carlos França. Caturano si è lasciato alle spalle la lunga militanza tra le fila lucane trasferendosi in Sicilia negli ultimi giorni del mercato estivo (non prima di aver messo il timbro sulla vittoria del Potenza in quel di Giugliano) per inseguire la terza promozione personale in Serie B dopo le precedenti due con Lecce e Virtus Entella.

Il Potenza non si è fatto trovare impreparato di fronte alla partenza dell’ex capitano. Il reparto offensivo era già stato rinforzato a luglio con l’arrivo di Anatriello in prestito dal Bologna, tuttavia il punto di forza della squadra di Pietro De Giorgio resta la batteria di esterni offensivi composta da Schimmenti, Petrungaro, D’Auria e Bruschi. Dalle giocate e dai gol dei suddetti elementi passano gran parte delle fortune della squadra, che in settimana si trova a gestire un gran dispendio di energie psicofisiche in conseguenza del vittorioso match di Coppa Italia col Crotone e, a distanza di pochi giorni, il confronto con il Catania.

