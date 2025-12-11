giovedì, 11 Dicembre 2025
QUI POTENZA: qualche assenza pesante in vista del Catania

Reduce dalle fatiche di Coppa Italia Serie C, imponendosi per 3-1 sul Crotone, risultato che ha permesso al Potenza di ottenere la qualificazione in semifinale, la squadra di mister Pietro De Giorgio è adesso concentrata sulla preparazione della gara di domenica pomeriggio col Catania. Lo farà con qualche defezione importante. In primis il fantasista palermitano Schimmenti, fermato da una frattura composta alla costola. Contro i rossazzurri mancherà anche il forte centrale di difesa Camigliano, uscito dopo appena 10 minuti mercoledì per un problema muscolare. Fuori anche Anatriello, Castorani, D’Auria (capocannoniere e migliore assist man della squadra) ed Erradi.

