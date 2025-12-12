venerdì, 12 Dicembre 2025
RADIOMERCATO: i nomi accostati finora al Catania nella sessione invernale

foto Catania FC

Tanti calciatori proposti o direttamente contattati dalla dirigenza del Catania. In determinati casi la società etnea ha dato la propria disponibilità ad intavolare una trattativa, in altri si è parlato di semplici rumors, ipotesi o poco più, in altri attenzione limitata al semplice pour parler, in altri non si è trovata la quadra o non c’è mai stato nulla di concreto. Normalissime dinamiche di mercato che portano qualsiasi società a fare poi una selezione, decidendo su chi affondare i colpi. Come ogni anno riepiloghiamo i nomi accostati al Catania dai principali organi di informazione sportiva nella sessione invernale di calciomercato. L’elenco è destinato a riempirsi nei prossimi giorni:

PORTIERI

DIFENSORI
Mirko Miceli (Monopoli)
Gabriele Rocchi (Casertana)
Claudio Manzi (Avellino)

ESTERNI
Maxime Giron (Trapani)
Luca Russo (Audace Cerignola)
Andrea Cagnano (Avellino)
Gianluca Longobardi (svincolato dal Rimini) ===>>> ingaggiato dalla Salernitana

CENTROCAMPISTI
Giuseppe Leone (Juve Stabia)
Lorenzo Crisetig (Padova)
Andrea Tessiore (Guidonia Montecelio)
Michele Calì (Renate)
Emmanuel Gyabuaa (Avellino)

ATTACCANTI
Davide Merola (Pescara)
Giovanni Bruzzaniti (Pineto)
Giuseppe Panico (Avellino)
Davide Pio Stabile (Vis Pesaro)
Matteo Cortesi (Carpi)

