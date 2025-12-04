RAIMO: riecco il soldatino rossazzurro, pronto a suonare la carica

“Sono impaziente di tornare in campo, anche se questo piccolo infortunio mi ha fermato per un pò non vedo l’ora di tornare a lottare insieme ai compagni per il nostro obiettivo, dare una mano a tutta la squadra e al mister”. Parole di Alessandro Raimo datate 27 Ottobre che lasciavano trasparire la grande voglia del calciatore di rimettersi in gioco. Raimo ha lavorato duramente per provare a bruciare le tappe e, con l’aiuto dello staff medico, ha anticipato almeno di 1-2 settimane il rientro rispetto alle previsioni iniziali.

Il ragazzo gode della stima dell’allenatore, della piena considerazione dei compagni e del club che, ratificando poco più di un mese fa l’accordo per il rinnovo malgrado l’infortunio riportato, ha dato un segnale tangibile di fiducia nei suoi confronti. Lo stesso vice presidente Vincenzo Grella ebbe modo di sottolineare tempo fa la costante voglia di migliorarsi del ragazzo, capace di trasferire energia positiva alla squadra. Nella stagione regolare non ha trovato molto spazio sul rettangolo verde, ma quella maglia sudata in ogni singolo istante di gara significa tanto.

Raimo rappresenta un esempio da seguire per i compagni. L’emblema di un Catania dove, chiunque giochi – dal 1′ o partendo dalla panchina – può fare la differenza. I tifosi hanno riconosciuto l’impegno e la generosità di Raimo. Il soldatino rossazzurro è rientrato forse nel momento più difficile da gestire per il gruppo, viste le numerose defezioni. Contro il Crotone è pronto a giocare uno spezzone di partita, vedremo se Toscano lo manderà in campo . E state certi che gli basterebbero anche pochi minuti per suonare la carica, facendo tutto il possibile per la causa Catania.

