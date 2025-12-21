domenica, 21 Dicembre 2025
HomeCatania NewsRASSEGNA STAMPA - Corriere dello Sport: "Catania a caccia della settima vittoria...
Catania NewsLega ProPrimo Piano

RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Catania a caccia della settima vittoria di fila in casa”

Redazione
By Redazione
0
57
foto Catania FC

“Cerca l’aggancio in vetta il Catania a caccia della settima vittoria consecutiva tra le mura amiche dove finora non ha mai preso gol ricordando le nove partite concluse con otto successi e un pari: al “Massimino” c’è l’Atalanta Under 23 che rincorre la zona playoff distante due lunghezze”. Lo riporta Antonio Galluccio per il Corriere dello Sport. I rossazzurri sono chiamati a rispondere sul campo ai risultati conseguiti dalle dirette rivali in campionato, che sono riuscite a vincere i rispettivi impegni. Anche la Salernitana, pur soffrendo, contro il Foggia. L’eventuale vittoria contro i bergamaschi permetterebbe alla squadra di mister Toscano di riagganciare al primo posto il Benevento, reduce dal rotondo 0-4 inflitto all’Audace Cerignola in trasferta.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MERCATO – L’allenatore del Pineto: “Bruzzaniti, contento per lui se andrà via…”
Articolo successivo
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Momento di grande unione tra le componenti. Conta anche la presenza di Pelligra”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

LIVE (s.t.): Catania 1-0 Atalanta U23, tabellino e statistiche partita

Redazione - 0
63' Doppio cambio Catania: fuori Lunetta e Forte, dentro Rolfini e Caturano CATANIA FOOTBALL CLUB vs ATALANTA BERGAMASCA CALCIO UNDER 23Stadio "Angelo Massimino" - Catania MARCATORI:...

CATANIA-ATALANTA U23: il dato ufficiale degli spettatori presenti al “Massimino”

CATANIA-ATALANTA U23: ecco le formazioni ufficiali

EX ROSSAZZURRI – Barrientos: “Catania nel cuore, sarebbe emozionante tornare con la mia famiglia”

MERCATO: De Rose, riecco l’ipotesi Cosenza

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency