RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Catania a caccia della settima vittoria di fila in casa”

“Cerca l’aggancio in vetta il Catania a caccia della settima vittoria consecutiva tra le mura amiche dove finora non ha mai preso gol ricordando le nove partite concluse con otto successi e un pari: al “Massimino” c’è l’Atalanta Under 23 che rincorre la zona playoff distante due lunghezze”. Lo riporta Antonio Galluccio per il Corriere dello Sport. I rossazzurri sono chiamati a rispondere sul campo ai risultati conseguiti dalle dirette rivali in campionato, che sono riuscite a vincere i rispettivi impegni. Anche la Salernitana, pur soffrendo, contro il Foggia. L’eventuale vittoria contro i bergamaschi permetterebbe alla squadra di mister Toscano di riagganciare al primo posto il Benevento, reduce dal rotondo 0-4 inflitto all’Audace Cerignola in trasferta.

