RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: “Catania-Crotone, scontro nobile di C e partita che profuma di svolta”

“E’ uno scontro nobile di Serie C, quello di stasera al Massimino”, riporta il Corriere dello Sport. Catania e Crotone arrivano all’appuntamento “con sensazioni opposte ma con lo stesso peso sulle spalle: dare continuità, dimostrare solidità, trasformare indizi in prove. Le due vittorie per 1-0 arrivate nell’ultimo turno sono state importanti in modo diverso, ma non devono restare casi isolati. E’ una partita che profuma di svolta per entrambe, uno snodo che va oltre la classifica perchè misura la maturità, la resistenza, la capacità di tenere dritta la barra in un campionato che non aspetta nessuno. I dieci punti di differenza e le posizioni in graduatoria questa sera non contano nulla, tutto si azzera”, evidenzia il quotidiano.

“La squadra di Toscano ha imboccato una strada chiara: difesa alta, principi fermi, idee scolpite e un blocco compatto che non concede nulla”, si legge. Sottolineando la maturità, il cinismo e la resistenza granitica del Catania testimoniata anche dai 12 ‘clean sheet’ in 16 partite oltre che la capacità di restare umile rivelandosi più forte delle emergenze. “Il Catania non è un tornado, non deve travolgere ma colpire, gestire e portare a casa il risultato con espressione glaciale. La struttura difensiva è un marchio: i centrali non sbagliano quasi mai posizione, le mezzali schermano, gli attaccanti recitano un ruolo decisivo in fase di non possesso. E’ una squadra che ha imparato a vivere con poco rumore, con un equilibrio interiore che non si scalfisce”.

Quanto al Crotone, “accelera a strappi” ma oggi sembra una squadra “meno fragile, capace di tenere botta nelle difficoltà e di sfruttare il talento dei singoli”, reduce da una vittoria con il Giugliano che “è stata più nervosa che brillante ma ha avuto un valore psicologico enorme”. Il problema evidente dei calabresi è la continuità. “Le prestazioni sono da migliorare, la squadra crea ma non sempre controlla”. E’ Guido Gomez “il faro, il leader tecnico ed emotivo, già in doppia cifra e imprescindibile per qualsiasi discussione tattica. Se il Crotone è competitivo, è perchè lui tiene in piedi la squadra nei momenti complicati”. Catania-Crotone sarà sfida tra “un’identità chiara e un’identità in costruzione. Tra una squadra che sa cosa vuole essere e una che sta cercando di diventarlo. Tra una difesa quasi inviolabile e un attacco che vive del suo leader. Tra certezze e ricerca, tra automatismi e intuizioni”.

